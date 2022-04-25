https://uz.sputniknews.ru/20220425/regiony-rossii-i-uzbekistana-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-24186348.html
Регионы России и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве
Регионы России и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве
В рамках выставки "ИННОПРОМ-2022" о региональном партнерстве договорились главы Навоийской и Нижегородской областей.
2022-04-25T13:21+0500
2022-04-25T13:21+0500
2022-04-25T13:34+0500
экономика
навоийская область
сотрудничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/19/24186208_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_01fd6930ebf2eb061e3511e74da34b00.jpg
ТАШКЕНТ, 25 апр - Sputnik. В рамках выставки "ИННОПРОМ -2022" представители Навоийской и Нижегородской областей подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил пресс-секретарь хокимията Навоийской области Бектимир Пирнафасов.Двустороннее соглашение подразумевает развитие сотрудничества между регионами в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.Документ подписали врио хокима Навоийской области Нормат Турсунов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Международная выставка "ИНОПРОМ-2022" открылась в Ташкенте 25 апреля. В ней принимают участие более 30 промышленных предприятий Навоийской области. Они представили на экспозиции более 100 видов продукции.Накануне делегация еще одного российского региона – Свердловской области – прибыла в Фергану, чтобы обсудить перспективы межрегионального сотрудничества.Напомним, на днях делегация из Узбекистана побывала в Тульской области России и обсудила сотрудничество в области сельского хозяйства, образования и торговли.Россия остается ведущим инвестиционным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 субъекта Российской Федерации. Наиболее активными из них были город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан. Недавно региональное партнерство с Узбекистаном обсуждали также власти Астраханской и Самарской областей.Читайте также: Умурзаков призвал участников "ИННОПРОМ" не уезжать без конкретных результатов
навоийская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/19/24186208_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_137d41c89da4ffe8311ffe21cb862aca.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
навоийская область, сотрудничество
Регионы России и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве
13:21 25.04.2022 (обновлено: 13:34 25.04.2022)
В рамках выставки "ИННОПРОМ-2022" о региональном партнерстве договорились главы Навоийской и Нижегородской областей.
ТАШКЕНТ, 25 апр - Sputnik
. В рамках выставки "ИННОПРОМ -2022" представители Навоийской и Нижегородской областей подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом корреспонденту Sputnik
сообщил пресс-секретарь хокимията Навоийской области Бектимир Пирнафасов.
Двустороннее соглашение подразумевает развитие сотрудничества между регионами в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Документ подписали врио хокима Навоийской области Нормат Турсунов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Международная выставка "ИНОПРОМ-2022" открылась в Ташкенте 25 апреля. В ней принимают участие более 30 промышленных предприятий Навоийской области. Они представили на экспозиции более 100 видов продукции.
Накануне делегация еще одного российского региона – Свердловской области – прибыла
в Фергану, чтобы обсудить перспективы межрегионального сотрудничества.
Напомним, на днях делегация из Узбекистана побывала
в Тульской области России и обсудила сотрудничество в области сельского хозяйства, образования и торговли.
Россия остается ведущим инвестиционным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 субъекта Российской Федерации. Наиболее активными из них были город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан. Недавно региональное партнерство с Узбекистаном обсуждали также власти Астраханской и Самарской областей.
Читайте также: Умурзаков призвал участников "ИННОПРОМ" не уезжать без конкретных результатов