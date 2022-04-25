https://uz.sputniknews.ru/20220425/regiony-rossii-i-uzbekistana-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-24186348.html

Регионы России и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве

Регионы России и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве

В рамках выставки "ИННОПРОМ-2022" о региональном партнерстве договорились главы Навоийской и Нижегородской областей.

2022-04-25T13:21+0500

2022-04-25T13:21+0500

2022-04-25T13:34+0500

экономика

навоийская область

сотрудничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/19/24186208_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_01fd6930ebf2eb061e3511e74da34b00.jpg

ТАШКЕНТ, 25 апр - Sputnik. В рамках выставки "ИННОПРОМ -2022" представители Навоийской и Нижегородской областей подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил пресс-секретарь хокимията Навоийской области Бектимир Пирнафасов.Двустороннее соглашение подразумевает развитие сотрудничества между регионами в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.Документ подписали врио хокима Навоийской области Нормат Турсунов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Международная выставка "ИНОПРОМ-2022" открылась в Ташкенте 25 апреля. В ней принимают участие более 30 промышленных предприятий Навоийской области. Они представили на экспозиции более 100 видов продукции.Накануне делегация еще одного российского региона – Свердловской области – прибыла в Фергану, чтобы обсудить перспективы межрегионального сотрудничества.Напомним, на днях делегация из Узбекистана побывала в Тульской области России и обсудила сотрудничество в области сельского хозяйства, образования и торговли.Россия остается ведущим инвестиционным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 субъекта Российской Федерации. Наиболее активными из них были город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан. Недавно региональное партнерство с Узбекистаном обсуждали также власти Астраханской и Самарской областей.Читайте также: Умурзаков призвал участников "ИННОПРОМ" не уезжать без конкретных результатов

навоийская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

навоийская область, сотрудничество