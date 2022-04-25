https://uz.sputniknews.ru/20220425/rossiya-zakreplyaet-pozitsii-rublya-v-stranax-sng-24183189.html

Россия закрепляет позиции рубля в странах СНГ

Россия закрепляет позиции рубля в странах СНГ

В российском МИД заявили о переходе на расчеты в нацвалютах с Арменией и Азербайджаном.

2022-04-25T11:57+0500

2022-04-25T11:57+0500

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Россия переходит на расчеты в национальных валютах, в том числе с Армений и Азербайджаном, сообщает РИА Новости.Директор четвертого департамента стран СНГ МИД Денис Гончар уточнил, что уже 30% всей торговли между Москвой и Баку происходит в рублях. По его словам, страны позаботились заранее о рисках, связанных с возможными "нечистоплотных действий Запада в мировой экономике". Армения, в свою очередь, уже осуществляет покупку российского газа за рубли, сообщил министр экономики страны Ваган Керобян.Напомним: 23 марта президент Владимир Путин заявил, что Россия в кратчайшие сроки планирует перевести расчеты за поставки газа в европейские страны в рубли. Это, как отмечал глава государства, позволит отказаться от использования в расчетах долларов и евро в условиях антироссийских санкций. Позднее Путин сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.Россия на данный момент поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.Песков: Россия не будет поставлять газ бесплатно при отказе ЕС платить в рублях >>Однако многие европейские страны не согласны с требованием России производить расчеты за газ в рублях. В ЕС уже ощутили на себе негативный эффект от введенных санкций. Так, в странах стали стремительно расти цены на топливо, что вызвало митинги и забастовки в Греции, Италии и Испании. В США тем временем растут цены на бензин. Кроме этого, резко выросла преступность на заправках: злоумышленники просверливают отверстия в баках транспортных средств или тайно перекачивают сотни галлонов из подземных резервуаров станций. Следом начала рост инфляция. В феврале она достигла 7,9%, обновив максимум за 40 лет. Читайте также:

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