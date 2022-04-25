https://uz.sputniknews.ru/20220425/stavka-na-innovatsii-kakie-meditsinskie-proekty-svyajut-rossiyu-i-uzbekistan-24192061.html

Ставка на инновации: какие медицинские проекты свяжут Россию и Узбекистан

Ставка на инновации: какие медицинские проекты свяжут Россию и Узбекистан

В Ташкенте в понедельник открылась выставка "Иннопром. Центральная Азия 2022". Первые соглашения уже заключены.

2022-04-25T16:13+0500

2022-04-25T16:13+0500

2022-04-25T16:13+0500

общество

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/0b/21750142_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_15084fcbea4c0dd6e257fc5c0f18eec9.jpg

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В Узбекистане к 2023 году могут запустить производство инсулина по российским технологиям.В Ташкенте в понедельник открылась выставка "Иннопром. Центральная Азия 2022". Первые договоренности уже заключены. Так, российский "Герофарм", Минздрав Узбекистана и узбекская "Zuma Pharma" подписали меморандум о начале практических мероприятий по разработке проекта производства и поставок инсулина.Об этом сообщил директор по продажам российской компании Владимир Скорняков.Трансфер предусматривает передачу технологии по производству практически всей линейки инсулинов российской компании на "Zuma Pharma".Скорняков отметил, что данная практика уже успешно применяется в других странах СНГ.Между тем это не единственное соглашение, заключенное на полях "Иннопрома". В рамках выставки сотрудничать договорились российский "Фармасинтез" и Агентство по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана.До конца 2022-го "Фармасинтез" планирует начать строительство предприятия по производству противоопухолевых препаратов в Узбекистане с объемом инвестиций до $30 млн.Как отметил директор по экспорту в страны СНГ российской компании Юрий Петросян, проект в Узбекистане "представляется стратегически важным для России и региона".В свою очередь, глава фармагентства Узбекистана Сардор Кариев подчеркнул, что завод "Фармасинтеза" появится на территории фармацевтического кластера в Ташкентской области."Данный проект даст возможность не только расширить присутствие "Фармасинтеза" на рынке Узбекистана, но и в соседних странах", — заключил Кариев.Читайте также:

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан