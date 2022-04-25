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https://uz.sputniknews.ru/20220425/v-fergane-proxodit-zasedanie-soveta-natsionalnyx-koordinatorov-shos-24193786.html
В Фергане проходит заседание Совета национальных координаторов ШОС
В Фергане проходит заседание Совета национальных координаторов ШОС
Заседание Совета продлится до 28 апреля.
2022-04-25T16:44+0500
2022-04-25T16:44+0500
политика
фергана
шос
заседание
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ТАШКЕНТ, 25 апр – Sputnik. В Фергане началось заседание Совета национальных координаторов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) под председательством Узбекистана. Встреча проходит в конференц-зале гостиницы "Великий шелковый путь".В ходе встречи представители делегаций обсудили подготовку к предстоящим заседаниям Совета глав государств и других органов ШОС.Известно, что заседание продлится три дня - с 25 до 28 апреля. В ходе мероприятия будут рассмотрены документы, которые будут подписаны на предстоящем саммите ШОС в Самарканде.В церемонии открытия принял участие заместитель хокима Ферганской области Хуршиджон Ахмедов. Он поприветствовал участников и гостей встречи, а также рассказал об изменениях, которые произошли в регионе за последние года, в частности, Фергана стала постоянным местом проведения международных мероприятий.Напомним: в 2021—2022 годах председателем ШОС является Узбекистан.Очередной саммит организации пройдет 15—16 сентября этого года в Самарканде.В рамках председательства Узбекистана в ШОС запланировано проведение более 80 мероприятий, 30 из которых – на министерском уровне, ранее заявил замглавы МИД Узбекистана Владимир Норов.Читайте также:
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фергана, шос, заседание

В Фергане проходит заседание Совета национальных координаторов ШОС

16:44 25.04.2022
© Пресс-служба хокимията Ферганской областиВ Фергане 25 апреля началось заседание Совета национальных координаторов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
В Фергане 25 апреля началось заседание Совета национальных координаторов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.04.2022
© Пресс-служба хокимията Ферганской области
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Заседание Совета продлится до 28 апреля.
ТАШКЕНТ, 25 апр – Sputnik. В Фергане началось заседание Совета национальных координаторов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) под председательством Узбекистана. Встреча проходит в конференц-зале гостиницы "Великий шелковый путь".
В ходе встречи представители делегаций обсудили подготовку к предстоящим заседаниям Совета глав государств и других органов ШОС.
Известно, что заседание продлится три дня - с 25 до 28 апреля. В ходе мероприятия будут рассмотрены документы, которые будут подписаны на предстоящем саммите ШОС в Самарканде.
В церемонии открытия принял участие заместитель хокима Ферганской области Хуршиджон Ахмедов. Он поприветствовал участников и гостей встречи, а также рассказал об изменениях, которые произошли в регионе за последние года, в частности, Фергана стала постоянным местом проведения международных мероприятий.
Напомним: в 2021—2022 годах председателем ШОС является Узбекистан.
Очередной саммит организации пройдет 15—16 сентября этого года в Самарканде.
В рамках председательства Узбекистана в ШОС запланировано проведение более 80 мероприятий, 30 из которых – на министерском уровне, ранее заявил замглавы МИД Узбекистана Владимир Норов.
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