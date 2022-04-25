https://uz.sputniknews.ru/20220425/v-kazaxstane-gosti-v-restorane-zastryali-na-stolax---video-24183695.html
В Казахстане гости в ресторане спасались от воды на столах - видео
В Казахстане гости в ресторане спасались от воды на столах - видео
Наводнение началось так внезапно, что люди не успели выбежать из ресторана
2022-04-25T12:46+0500
2022-04-25T12:46+0500
2022-04-25T12:52+0500
в мире
наводнение
казахстан
ресторан
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ТАШКЕНТ, 25 апр – Sputnik. В Туркестанской области гости застряли на столах и стульях в затопленном ресторане.В социальных сетях распространилось видео нарядных людей, стоящих на столике, а также на стульях возле богато накрытых столов в помещении ресторана, залитого грязной водой.Вероятно, наводнение началось настолько стремительно, что люди просто не успели покинуть помещение.Судя по комментариям на заднем фоне, напор воды выбил стеклянную дверь ресторана и быстро залил все помещение.Впрочем, это не испортило настроение собравшимся – на видео слышен смех и спокойные голоса.Как долго людям пришлось так стоять, не сообщается.В двух районах Туркестанской области из-за проливных дождей паводок затопил пять населенных пунктов. Спасатели эвакуировали 50 человек.Напомним, 20 апреля в Бахмальском, Форишском, Галлааральском и Ш.Рашидовском районах Джизакской области Узбекистана также произошло наводнение. которое МЧС назвало сильнейшим за последние 80 лет. В результате наводнения погибли пять человек. Паводковые воды затопили 260 фермерских хозяйств махалли "Эгизбулак" в Форишском районе. Из них 53 полностью разрушены, 44 получили повреждения средней степени и 163 повреждены незначительно. Наводнение также повредило школу и детский сад в этом районе. Ведутся работы по устранению последствий стихийного бедствия.Читайте также: Из Сырдарьи доставили гуманитарную помощь пострадавшим от селя
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наводнение, казахстан, ресторан
В Казахстане гости в ресторане спасались от воды на столах - видео
12:46 25.04.2022 (обновлено: 12:52 25.04.2022)
Наводнение началось так внезапно, что люди не успели выбежать из ресторана
ТАШКЕНТ, 25 апр – Sputnik. В Туркестанской области гости застряли на столах и стульях в затопленном ресторане.
В социальных сетях распространилось видео нарядных людей, стоящих на столике, а также на стульях возле богато накрытых столов в помещении ресторана, залитого грязной водой.
Вероятно, наводнение началось настолько стремительно, что люди просто не успели покинуть помещение.
Судя по комментариям на заднем фоне, напор воды выбил стеклянную дверь ресторана и быстро залил все помещение.
Впрочем, это не испортило настроение собравшимся – на видео слышен смех и спокойные голоса.
Как долго людям пришлось так стоять, не сообщается.
В двух районах Туркестанской области из-за проливных дождей паводок затопил пять населенных пунктов. Спасатели эвакуировали 50 человек.
Напомним, 20 апреля в Бахмальском, Форишском, Галлааральском и Ш.Рашидовском районах Джизакской области Узбекистана также произошло наводнение. которое МЧС назвало сильнейшим за последние 80 лет. В результате наводнения погибли пять человек.
Паводковые воды затопили 260 фермерских хозяйств махалли "Эгизбулак" в Форишском районе. Из них 53 полностью разрушены, 44 получили повреждения средней степени и 163 повреждены незначительно. Наводнение также повредило школу и детский сад в этом районе. Ведутся работы по устранению последствий стихийного бедствия.