https://uz.sputniknews.ru/20220425/vafaev-raschyot-v-natsionalnyx-valyutax--neizbejnyy-trend-24198166.html
Вафаев: расчёт в национальных валютах — неизбежный тренд
Вафаев: расчёт в национальных валютах — неизбежный тренд
Вафаев: расчет в национальных валютах в двухсторонних отношениях будет увеличиваться.
2022-04-25T19:21+0500
2022-04-25T19:21+0500
2022-04-25T19:33+0500
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"иннопром"
валюта
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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В Узбекистане доверяют российской валюте и уже приступили к операциям в рублях в совместной торговле. Об этом заявил заместитель министра инвестиций и внешней торговли республики Шухрат Вафаев в рамках выставки "ИННОПРОМ -2022".По его словам, национальные валюты Центральной Азии и России еще сравнительно молодые."Каждому из наших стран в Центральной Азии и России нужно было время чтобы сформировать институциональные основы, получить определенный кредитный рейтинг, для того чтобы была уверенность в этой валюте", — заявил Вафаев.Он подчеркнул, что российский рубль определенно достиг этого уровня доверия. И в связи с этим, в Узбекистане уже приступили к операциям в рублях в торговых отношениях.Кроме того, в будущем возможны операции с китайским юанем, отметил заместитель министра.Он выразил надежду, что расчет в национальных валютах в двухсторонних отношениях будет увеличиваться. "Торговля с Россией в рублях не несёт серьёзных рисков, потому что мы больше импортируем чем экспортируем в РФ. Соответственно нам всегда нужно больше рублей", — добавил Вафаев.Читайте также:Как проходит первый день выставки "ИННОПРОМ-2022" — видеоСтавка на инновации: какие медицинские проекты свяжут Россию и Узбекистан
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"иннопром", валюта
Вафаев: расчёт в национальных валютах — неизбежный тренд
19:21 25.04.2022 (обновлено: 19:33 25.04.2022)
В рамках выставки "ИННОПРОМ -2022" Шухрат Вафаев выразил надежду, что расчет в национальных валютах в двухсторонних отношениях будет увеличиваться.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В Узбекистане доверяют российской валюте и уже приступили к операциям в рублях в совместной торговле. Об этом заявил заместитель министра инвестиций и внешней торговли республики Шухрат Вафаев в рамках выставки "ИННОПРОМ -2022".
По его словам, национальные валюты Центральной Азии и России еще сравнительно молодые.
"Каждому из наших стран в Центральной Азии и России нужно было время чтобы сформировать институциональные основы, получить определенный кредитный рейтинг, для того чтобы была уверенность в этой валюте", — заявил Вафаев.
Он подчеркнул, что российский рубль определенно достиг этого уровня доверия. И в связи с этим, в Узбекистане уже приступили к операциям в рублях в торговых отношениях.
Кроме того, в будущем возможны операции с китайским юанем, отметил заместитель министра.
Он выразил надежду, что расчет в национальных валютах в двухсторонних отношениях будет увеличиваться.
"Торговля с Россией в рублях не несёт серьёзных рисков, потому что мы больше импортируем чем экспортируем в РФ. Соответственно нам всегда нужно больше рублей", — добавил Вафаев.