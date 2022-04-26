https://uz.sputniknews.ru/20220426/-gazprombank-predstavil-v-tashkente-perspektivnyy-produkt-24219715.html
"Газпромбанк" представил в Ташкенте перспективный продукт
"Газпромбанк" представил в Ташкенте перспективный продукт
Услуга банковского сопровождения контрактов для партнеров будет бесплатной, рассказал на выставке "ИННОПРОМ" вице-президент российского банка Олег Мельников.
2022-04-26T17:45+0500
2022-04-26T17:45+0500
2022-04-26T23:45+0500
экономика
газпромбанк
"иннопром"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/04/22535072_0:115:3235:1934_1920x0_80_0_0_86a27490f514b22c95d3bfc0a8052d15.jpg
ТАШКЕНТ, 26 апр – Sputnik. Российский "Газпромбанк" внедряет в Узбекистане перспективную услугу – банковское сопровождение контрактов. Об этом продукте рассказал на выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия" вице-президент российского банка, начальник департамента банковского сопровождения Олег Мельников, сообщает корреспондент Sputnik.Как он пояснил, эта услуга позволяет инвестору в режиме реального времени отслеживать целевое использование выделенных средств. Она отображает все заключенные контракты, расчеты и физические объемы работ. К ней могут подключиться генеральный подрядчик, поставщики и логистические компании.Эту систему успешно применяют в России, Кыргызстане, Сербии и Эстонии. В Узбекистане эта система появится пока только в трех банках, причем с одним из партнеров "Газпром" подпишет контракт уже на выставке. Названия банков Олег Мельников не озвучил, но указал, что для этих партнеров услуга будет бесплатной.Напомним, в феврале "Газпромбанк" объявил об открытии представительства в Узбекистане. Российское представительство создано в целях развития связей с госорганами, финансово-кредитными организациями, образовательными и хозяйствующими субъектами Узбекистана.В конце прошлого года "Газпромбанк" заявлял о намерении внедрить систему банковской поддержки контрактов с АО "Узбекнефтегаз". Стороны будут регулярно обмениваться необходимой информацией.Финансовая структура имеет солидный опыт совместных с Узбекистаном проектов. К примеру, проект по производству синтетического жидкого топлива на основе очищенного метана в Шуртанском газохимическом комплексе будет реализован при поддержке кредитных средств Газпромбанка в объеме 120 миллионов долларов.Кроме того, российский банк выступал консультантом по выбору финансовой модели проекта, принимал участие в переговорах с банками Китая и Кореи и заключении кредитных договоров."Газпромбанк" сегодня имеет представительства в Пекине (Китай), Нур-Султане (Казахстан), Улан-Баторе (Монголия) и Нью-Дели (Индия).Также функционируют финансовые компании на Кипре и в Гонконге. Банк присутствует в капитале банков в Беларуси, Швейцарии и Люксембурге.Читайте также:Газпромбанк присматривается к участию в управлении аэропортом Самарканда
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/04/22535072_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_d1feee0caaba4c325867643522805589.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
газпромбанк, "иннопром"
"Газпромбанк" представил в Ташкенте перспективный продукт
17:45 26.04.2022 (обновлено: 23:45 26.04.2022)
Услуга банковского сопровождения контрактов для партнеров будет бесплатной, рассказал на выставке "ИННОПРОМ" вице-президент российского банка Олег Мельников.
ТАШКЕНТ, 26 апр – Sputnik.
Российский "Газпромбанк" внедряет в Узбекистане перспективную услугу – банковское сопровождение контрактов. Об этом продукте рассказал на выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия" вице-президент российского банка, начальник департамента банковского сопровождения Олег Мельников, сообщает корреспондент Sputnik
.
Как он пояснил, эта услуга позволяет инвестору в режиме реального времени отслеживать целевое использование выделенных средств. Она отображает все заключенные контракты, расчеты и физические объемы работ. К ней могут подключиться генеральный подрядчик, поставщики и логистические компании.
"Инвестор у себя на телефоне или планшете удаленно может видеть, как реализуется проект и куда уходят его деньги. Вдобавок к системе подключаются генподрядчик, поставщики, логистические компании", — рассказал Мельников.
Эту систему успешно применяют в России, Кыргызстане, Сербии и Эстонии. В Узбекистане эта система появится пока только в трех банках, причем с одним из партнеров "Газпром" подпишет контракт уже на выставке. Названия банков Олег Мельников не озвучил, но указал, что для этих партнеров услуга будет бесплатной.
Напомним, в феврале "Газпромбанк" объявил
об открытии представительства в Узбекистане. Российское представительство создано в целях развития связей с госорганами, финансово-кредитными организациями, образовательными и хозяйствующими субъектами Узбекистана.
В конце прошлого года "Газпромбанк" заявлял
о намерении внедрить систему банковской поддержки контрактов с АО "Узбекнефтегаз". Стороны будут регулярно обмениваться необходимой информацией.
Финансовая структура имеет солидный опыт совместных с Узбекистаном проектов. К примеру, проект по производству синтетического жидкого топлива на основе очищенного метана в Шуртанском газохимическом комплексе будет реализован при поддержке кредитных средств Газпромбанка в объеме 120 миллионов долларов.
Кроме того, российский банк выступал консультантом по выбору финансовой модели проекта, принимал участие в переговорах с банками Китая и Кореи и заключении кредитных договоров.
"Газпромбанк" сегодня имеет представительства в Пекине (Китай), Нур-Султане (Казахстан), Улан-Баторе (Монголия) и Нью-Дели (Индия).
Также функционируют финансовые компании на Кипре и в Гонконге. Банк присутствует в капитале банков в Беларуси, Швейцарии и Люксембурге.