https://uz.sputniknews.ru/20220204/zachem-gazprombank-otkryvaet-predstavitelstvo-v-uzbekistane-22534981.html

Зачем Газпромбанк открывает представительство в Узбекистане

Зачем Газпромбанк открывает представительство в Узбекистане

Газпромбанк открывает свое представительство в республике. Все процедуры уже почти завершены. Все, что известно на данный момент, мы собрали в материале.

2022-02-04T08:30+0500

2022-02-04T08:30+0500

2022-02-04T08:30+0500

экономика

газпромбанк

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Газпромбанк откроет представительство в Узбекистане.Процедуру аккредитации он уже прошел. Соответствующий сертификат получен 24 января.Российское представительство создано в целях развития связей с госорганами, финансово-кредитными организациями, образовательными и хозяйствующими субъектами Узбекистана.Газпромбанк также намерен содействовать развитию международного бизнеса и продвижению своего бренда и инициатив в республике.Российская сторона продолжит поддерживать инвестиционные проекты в Узбекистане, а также обеспечивать комплексное сопровождение работающих в стране российских компаний.В конце прошлого года Газпромбанк заявлял о намерении внедрить систему банковской поддержки контрактов с АО "Узбекнефтегаз". Стороны будут регулярно обмениваться необходимой информацией.Финансовая структура имеет солидный опыт совместных с Узбекистаном проектов. К примеру, проект по производству синтетического жидкого топлива на основе очищенного метана в Шуртанском газохимическом комплексе будет реализован при поддержке кредитных средств Газпромбанка в объеме 120 миллионов долларов.Кроме того, российский банк выступал консультантом по выбору финансовой модели проекта, принимал участие в переговорах с банками Китая и Кореи и заключении кредитных договоров.Газпромбанк сегодня имеет представительства в Пекине (Китай), Нур-Султане (Казахстан), Улан-Баторе (Монголия) и Нью-Дели (Индия).Также функционируют финансовые компании на Кипре и в Гонконге. Банк присутствует в капитале банков в Беларуси, Швейцарии и Люксембурге.Читайте также:

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