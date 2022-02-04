https://uz.sputniknews.ru/20220204/zachem-gazprombank-otkryvaet-predstavitelstvo-v-uzbekistane-22534981.html
Зачем Газпромбанк открывает представительство в Узбекистане
Зачем Газпромбанк открывает представительство в Узбекистане
Газпромбанк открывает свое представительство в республике. Все процедуры уже почти завершены. Все, что известно на данный момент, мы собрали в материале.
2022-02-04T08:30+0500
2022-02-04T08:30+0500
2022-02-04T08:30+0500
экономика
газпромбанк
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Газпромбанк откроет представительство в Узбекистане.Процедуру аккредитации он уже прошел. Соответствующий сертификат получен 24 января.Российское представительство создано в целях развития связей с госорганами, финансово-кредитными организациями, образовательными и хозяйствующими субъектами Узбекистана.Газпромбанк также намерен содействовать развитию международного бизнеса и продвижению своего бренда и инициатив в республике.Российская сторона продолжит поддерживать инвестиционные проекты в Узбекистане, а также обеспечивать комплексное сопровождение работающих в стране российских компаний.В конце прошлого года Газпромбанк заявлял о намерении внедрить систему банковской поддержки контрактов с АО "Узбекнефтегаз". Стороны будут регулярно обмениваться необходимой информацией.Финансовая структура имеет солидный опыт совместных с Узбекистаном проектов. К примеру, проект по производству синтетического жидкого топлива на основе очищенного метана в Шуртанском газохимическом комплексе будет реализован при поддержке кредитных средств Газпромбанка в объеме 120 миллионов долларов.Кроме того, российский банк выступал консультантом по выбору финансовой модели проекта, принимал участие в переговорах с банками Китая и Кореи и заключении кредитных договоров.Газпромбанк сегодня имеет представительства в Пекине (Китай), Нур-Султане (Казахстан), Улан-Баторе (Монголия) и Нью-Дели (Индия).Также функционируют финансовые компании на Кипре и в Гонконге. Банк присутствует в капитале банков в Беларуси, Швейцарии и Люксембурге.Читайте также:
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газпромбанк, узбекистан
Зачем Газпромбанк открывает представительство в Узбекистане
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Для чего в республике появится российское представительство банка, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Газпромбанк откроет представительство в Узбекистане.
Процедуру аккредитации он уже прошел. Соответствующий сертификат получен 24 января.
Российское представительство создано в целях развития связей с госорганами, финансово-кредитными организациями, образовательными и хозяйствующими субъектами Узбекистана.
Газпромбанк также намерен содействовать развитию международного бизнеса и продвижению своего бренда и инициатив в республике.
Российская сторона продолжит поддерживать инвестиционные проекты в Узбекистане, а также обеспечивать комплексное сопровождение работающих в стране российских компаний.
"Учитывая высокий интерес российского капитала к Узбекистану, совет директоров банка принял решение об открытии здесь представительства. Мы были и остаемся стабильным и надежным финансовым партнером для компаний из Узбекистана и России. В нашем новом международном подразделении собрана высококлассная команда профессионалов, что позволит Банку эффективнее работать со своими клиентами в Узбекистане", — отметил зампредседателя правления банка Алексей Матвеев.
В конце прошлого года Газпромбанк заявлял
о намерении внедрить систему банковской поддержки контрактов с АО "Узбекнефтегаз". Стороны будут регулярно обмениваться необходимой информацией.
Финансовая структура имеет солидный опыт совместных с Узбекистаном проектов. К примеру, проект по производству синтетического жидкого топлива на основе очищенного метана в Шуртанском газохимическом комплексе будет реализован при поддержке кредитных средств Газпромбанка в объеме 120 миллионов долларов.
Кроме того, российский банк выступал консультантом по выбору финансовой модели проекта, принимал участие в переговорах с банками Китая и Кореи и заключении кредитных договоров.
Газпромбанк сегодня имеет представительства в Пекине (Китай), Нур-Султане (Казахстан), Улан-Баторе (Монголия) и Нью-Дели (Индия).
Также функционируют финансовые компании на Кипре и в Гонконге. Банк присутствует в капитале банков в Беларуси, Швейцарии и Люксембурге.