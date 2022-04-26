https://uz.sputniknews.ru/20220426/amerikanskie-smi-predrekayut-rossii-rekordnye-doxody-ot-prodaji-nefti-24218536.html

Американские СМИ предрекают России рекордные доходы от продажи нефти

Американские СМИ предрекают России рекордные доходы от продажи нефти

Несмотря на санкции, экспорт черного золота увеличился с 3,3 млн баррелей в день до 3,6 млн баррелей в апреле.

2022-04-26T17:08+0500

2022-04-26T17:08+0500

2022-04-26T17:08+0500

россия

нефть

доходы

санкции

экспорт

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ТАШКЕНТ, 26 апр – Sputnik. Доходы России от экспорта нефти в апреле могут существенно превзойти показатели за аналогичный период предыдущих лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американский журнал Foreign Policy.По мнению автора статьи, такой сценарий возможен благодаря росту поставок энергоресурсов в Европу, Индию и Турцию.Обозреватель приводит слова эксперта компании Kpler, отслеживающей поставки нефти, Мэтта Смита, который отмечает, что экспорт черного золота с 3,3 млн баррелей в день в марте увеличился до 3,6 млн баррелей в апреле, несмотря на антироссийские санкции."Главный вывод состоит в том, что в действительности российский экспорт сырой нефти пока выше в этом месяце, чем в предыдущие. Это удивительно", — прокомментировал эксперт.В свою очередь, бывший специалист Госдепа Эдвард Фишман предположил, что Россия получает по меньшей мере $1млрд. в день с продажи нефти и газа.Напомним, Россия начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. В ответ Запад отреагировал вводом масштабных санкций в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции.Тогда же некоторые известные бренды объявили о прекращении работы на российском рынке.Власти назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было, но заявили о готовности к такому сценарию и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства.Центральный банк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также правительство анонсировало перевод выплат за поставки газа недружественным странам исключительно в рублях.У России есть план по противодействию санкциям, который включает в себя около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Читайте также:Крах экономики, рост цен, безработица: что будет с ЕвропойЧто ждет Европу без российских нефти и газа – мнение эксперта

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нефть, доходы, санкции, экспорт