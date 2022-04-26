Что изменится в стране с 1 мая
13:56 26.04.2022 (обновлено: 14:31 26.04.2022)
© SputnikУзбекские деньги, 5000 сумов
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О том, какие изменения в законодательстве ждут узбекистанцев с 1 мая, читайте в нашем традиционном обзоре.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. С первого мая в Узбекистане повысятся пенсии на 1%, активистам махаллей зарплату начислят по новым правилам, а семьи мигрантов получат матпомощь, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Пенсионное и социальное обеспечение
Начиная с первого мая, все виды пенсий и пособий увеличатся на 1%.
Кроме того, матпомощь гражданам и семьям, включенным в "Железную тетрадь", "Молодежную тетрадь" и "Женскую тетрадь", будут выплачивать одновременно с пенсиями и пособиями ежемесячно до 5-го числа и доставлять в махалли выездными кассами АКБ "Халк банки".
Зарплату председателя и женского активиста махалли установят соразмерно количеству домов (квартир). В частности, в махаллях с количеством домов (квартир):
до 500 — председателю в 4-кратном размере минимальной оплаты труда, женской активистке — 3,5 МОТ;
от 501 до 1 000 — председателю 4,5 МОТ, женской активистке — 4 МОТ;
более 1 000 — председателю 5 МОТ, женской активистке — 4,5МОТ.
С 1 мая семьи мигрантов, находящихся на заработках за границей, смогут получить единовременную материальную помощь на основании письменного обращения помощников хокима:
помощь в двукратном размере базовой расчетной величины (БВР — 540 тысяч сумов) окажут семьям, кормильцы которых уехали за границу и зарегистрированы в информационной системе "Единый реестр социальной защиты";
помощь в пятикратном размере БРВ (1 млн 350 тысяч сумов) на целевые расходы получат члены семей трудовых мигрантов с инвалидностью, зарегистрированных в информационной системе "Единый реестр социальной защиты" или включенных в одну из тетрадей: "Железную", "Женскую" или "Молодежную".
Кроме того, членам семей мигрантов, достигшим пенсионного возраста или имеющим инвалидность I или II группы, выдадут разовые бесплатные путевки в санатории и лечебно-профилактические учреждения в системе профсоюзов.
Молодежные инициативы поддержат грантами
Каждому молодому инициатору предоставят гранты в размере 50 млн сумов, в общей сложности до 10 млрд сумов. При этом грантовые средства направят на создание современного веб-сайта, принимающего онлайн-платежи, участие в туристических выставках и ярмарках в зарубежных странах.
Еще одним условием получения гранта является организация туров для не менее 200 иностранных туристов в Узбекистан в течение трех лет.
Запускается авиаспоттинг
На территории международных аэропортов разрешается авиаспоттинг — наблюдение за передвижением и полетами воздушных судов и авиационной техникой с использованием фото- и видеосъёмки.
С 1 мая должны полноценно заработать смотровые площадки в международных аэропортах Ташкента и Самарканда, а с 1 июля — на территории всех остальных международных аэропортов.
Также будут организованы ежеквартальные сезонные конкурсы для местных любителей и профессиональных авиаспоттеров, а также ежегодные конкурсы с привлечением зарубежных авиаспоттеров.
Иностранные граждане смогут покупать недвижимость в Узбекистане без прописки
С 1 мая граждане зарубежных стран без вида на жительство в республике смогут покупать строящиеся объекты недвижимого имущества (за исключением земельных участков):
в Ташкентской области, в Ташкенте и Самарканде — недвижимость, стоимость которой в соответствии с договорами, заключенными в период строительства, составляет не менее 150 тысяч долларов, недвижимость, принятую в эксплуатацию, стоимостью не менее 180 тысяч долларов;
в других регионах — недвижимость, стоимость которой в соответствии с договорами, заключенными в период строительства, составляет не менее 70 тысяч долларов, недвижимость, принятую в эксплуатацию, стоимостью не менее 85 тысяч долларов.
При этом приобретение гражданами зарубежных государств объектов недвижимого имущества, не является основанием для получения постоянной регистрации и вида на жительство в Узбекистане.
Внедряется госуслуга "История автомобиля"
Информацию об истории автомобиля можно получить через центры госуслуг, единый портал госуслуг (my.gov.uz), сайты и приложения.
В информационной системе предоставляются сведения о пробеге авто, агрегатные данные машины, пробег, договора, информация о правонарушениях и т.д.
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