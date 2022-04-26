https://uz.sputniknews.ru/20220426/chto-izmenitsya-v-uzbekistane-s-1-maya-24213874.html

Что изменится в стране с 1 мая

Что изменится в стране с 1 мая

О том, какие изменения в законодательстве ждут узбекистанцев с 1 мая, читайте в нашем традиционном обзоре.

2022-04-26T13:56+0500

2022-04-26T13:56+0500

2022-04-26T14:31+0500

общество

узбекистан

законодательство

изменения

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. С первого мая в Узбекистане повысятся пенсии на 1%, активистам махаллей зарплату начислят по новым правилам, а семьи мигрантов получат матпомощь, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Пенсионное и социальное обеспечениеНачиная с первого мая, все виды пенсий и пособий увеличатся на 1%.Кроме того, матпомощь гражданам и семьям, включенным в "Железную тетрадь", "Молодежную тетрадь" и "Женскую тетрадь", будут выплачивать одновременно с пенсиями и пособиями ежемесячно до 5-го числа и доставлять в махалли выездными кассами АКБ "Халк банки".Зарплату председателя и женского активиста махалли установят соразмерно количеству домов (квартир). В частности, в махаллях с количеством домов (квартир):С 1 мая семьи мигрантов, находящихся на заработках за границей, смогут получить единовременную материальную помощь на основании письменного обращения помощников хокима:Кроме того, членам семей мигрантов, достигшим пенсионного возраста или имеющим инвалидность I или II группы, выдадут разовые бесплатные путевки в санатории и лечебно-профилактические учреждения в системе профсоюзов.Молодежные инициативы поддержат грантамиКаждому молодому инициатору предоставят гранты в размере 50 млн сумов, в общей сложности до 10 млрд сумов. При этом грантовые средства направят на создание современного веб-сайта, принимающего онлайн-платежи, участие в туристических выставках и ярмарках в зарубежных странах.Еще одним условием получения гранта является организация туров для не менее 200 иностранных туристов в Узбекистан в течение трех лет.Запускается авиаспоттингНа территории международных аэропортов разрешается авиаспоттинг — наблюдение за передвижением и полетами воздушных судов и авиационной техникой с использованием фото- и видеосъёмки.С 1 мая должны полноценно заработать смотровые площадки в международных аэропортах Ташкента и Самарканда, а с 1 июля — на территории всех остальных международных аэропортов.Также будут организованы ежеквартальные сезонные конкурсы для местных любителей и профессиональных авиаспоттеров, а также ежегодные конкурсы с привлечением зарубежных авиаспоттеров.Иностранные граждане смогут покупать недвижимость в Узбекистане без пропискиС 1 мая граждане зарубежных стран без вида на жительство в республике смогут покупать строящиеся объекты недвижимого имущества (за исключением земельных участков):При этом приобретение гражданами зарубежных государств объектов недвижимого имущества, не является основанием для получения постоянной регистрации и вида на жительство в Узбекистане.Внедряется госуслуга "История автомобиля"Информацию об истории автомобиля можно получить через центры госуслуг, единый портал госуслуг (my.gov.uz), сайты и приложения.В информационной системе предоставляются сведения о пробеге авто, агрегатные данные машины, пробег, договора, информация о правонарушениях и т.д.Читайте также:В Узбекистане создают цифровые двойники городовВ Узбекистане решили ввести маркировку ковров

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узбекистан, законодательство, изменения