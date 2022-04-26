https://uz.sputniknews.ru/20220426/gde-v-uzbekistane-chasche-vsego-igrayut-svadby-statistika-po-regionam-24205697.html

Где в Узбекистане чаще всего играют свадьбы: статистика по регионам

Где в Узбекистане чаще всего играют свадьбы: статистика по регионам

Сколько пар официально зарегистрировали отношения в 2022 году, читайте в материале.

2022-04-26T08:39+0500

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общество

свадьба

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. С января по март в Узбекистане зарегистрировали 57 873 брака — это меньше, чем в 2015 году по сравнению с аналогичным периодом, сообщает Государственный комитет статистики.Наибольшее количество молодоженов — в Самарканде. Там официально оформили отношения 6231 пара. Следом — Кашкадарьинская область (6213), и замыкает тройку лидеров Ферганский регион (5341 человек).Ташкент занял восьмое место — 4306 вновь созданных семей.Ферганская область расположилась на четвертой строчке — 5241 пары, далее идут Хорезмская область (5241) и Сурхандарья (5136).Ташкентская область — 4572, Андижанcкая — 4521, Каракалпакстан — 4149, Бухарская — 3694, Наманганская — 3611, Джизакская — 2095, Сырдарья — 1339 и Навоийский регион — 1314 пар.Ранее Министерство юстиции предложило отменить месячное ожидание даты регистрации брака. Как считают в ведомстве, данная мера позволит устранить бюрократические барьеры в структурах здравоохранения и в ЗАГСе. Сейчас в Узбекистане, согласно Семейному кодексу, регистрацию брака осуществляют через месяц после подачи заявления в ЗАГС. В течение этого времени будущие молодожены должны пройти обязательное медицинское обследование.Читайте также:

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свадьба, узбекистан