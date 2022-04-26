https://uz.sputniknews.ru/20220426/gubernator-russkix-predlojil-podnyat-na-krylo-samolety-uzbekistana-i-eaes-24224590.html

Губернатор Русских предложил "поднять на крыло" самолеты Узбекистана и ЕАЭС

Губернатор Русских предложил "поднять на крыло" самолеты Узбекистана и ЕАЭС

Портовая особая экономическая зона (ПОЭЗ) в Ульяновске имеет ряд конкурентных преимуществ.

2022-04-26T20:50+0500

2022-04-26T20:50+0500

2022-04-26T23:29+0500

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россия

еаэс

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских на площадке "ИННОПРОМ-2022" рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан о нескольких предложениях, адресованных коллегам из Евразийского экономического союза по партнерству с Ульяновской областью в области авиастроения.По словам Русских, планируемое расширение промышленного сотрудничества по гражданскому авиастроению предполагает формирование евразийской технологической платформы. Ее звеном может стать Портовая особая экономическая зона (ПОЭЗ) в Ульяновске, которая имеет ряд конкурентных преимуществ."Мы предлагаем создать Центр техобслуживания воздушных судов именно на территории и мощностях ПОЭЗ. В этом центре могут обслуживаться любые самолеты, даже иностранного производства, стран — участниц ЕАЭС, а также Узбекистана", — сообщил губернатор.По его мнению, на базе ПОЭЗ в Ульяновске можно создать Центр консолидации и распределения запчастей для любых воздушных судов стран ЕАЭС и Узбекистана.На территории и мощностях ПОЭЗ также возможны крупные работы по кастомизации самолетов разного типа, отметил глава области."В регионе базируется компания "Волга-Днепр" – потенциальный заказчик и крупный эксплуатант грузовых воздушных судов. Нам известно, что у некоторых государств —членов ЕАЭС есть самолеты, которые по разным причинам находятся "не на крыле". Мы предлагаем рассмотреть возможность совместной работы по подъему таких судов в воздух и дальнейшую передачу в эксплуатацию нашему перевозчику", — добавил Русских.Читайте также:Узбекистан и Россия планируют совместно производить самолеты — видеоРоссия стала ведущей страной по инвестициям в Узбекистан

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