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https://uz.sputniknews.ru/20220426/lavrov-rossiya-prodoljit-razoblachat-feyki-kotorye-mnojatsya-posle-buchi-24212005.html
Лавров: Россия продолжит разоблачать фейки, которые множатся после Бучи
Лавров: Россия продолжит разоблачать фейки, которые множатся после Бучи
Глава МИД выступил с жестким заявлением.
2022-04-26T13:14+0500
2022-04-26T13:14+0500
россия
сергей лавров
фейки
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Россия продолжит разоблачение фейков, которые множатся после Бучи, в том числе вокруг "Азовстали", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Лавров уточнил, что украинская сторона удерживает гражданское население в качестве "живого щита" не только в Мариуполе, но и в других регионах страны, где идут боевые действия — она либо не оповещает своих граждан, либо запрещает им выходить, удерживая их насильно.Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также:
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сергей лавров, фейки

Лавров: Россия продолжит разоблачать фейки, которые множатся после Бучи

13:14 26.04.2022
© Sputnik / Russian Foreign Ministry / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров, архивное фото
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.04.2022
© Sputnik / Russian Foreign Ministry
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Россия не намерена терпеть никаких необоснованных обвинений в свою сторону и продолжит разоблачение любой фейковой информации, подчеркнул министр.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Россия продолжит разоблачение фейков, которые множатся после Бучи, в том числе вокруг "Азовстали", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы будем разоблачать те фейки, которые сейчас множатся вслед за Бучей. Пытаются еще представить ситуацию на "Азовстали", как созданную Россией, в которой Россия запрещает выходить гражданскому населению", — сказал глава МИД в эфире "Первого канала".
Лавров уточнил, что украинская сторона удерживает гражданское население в качестве "живого щита" не только в Мариуполе, но и в других регионах страны, где идут боевые действия — она либо не оповещает своих граждан, либо запрещает им выходить, удерживая их насильно.
"И те, кому удается выбраться самостоятельно, они рассказывают, как обращаются с ними военнослужащие батальона "Азов" (против которых заведено уголовное дело в России) и прочих территориальных органов", — добавил министр.
Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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