https://uz.sputniknews.ru/20220426/lavrov-rossiya-prodoljit-razoblachat-feyki-kotorye-mnojatsya-posle-buchi-24212005.html

Лавров: Россия продолжит разоблачать фейки, которые множатся после Бучи

Лавров: Россия продолжит разоблачать фейки, которые множатся после Бучи

Глава МИД выступил с жестким заявлением.

2022-04-26T13:14+0500

2022-04-26T13:14+0500

2022-04-26T13:14+0500

россия

сергей лавров

фейки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/1a/24211856_295:123:2901:1589_1920x0_80_0_0_32ddb1d1a760dc40eabec31b546a26a3.jpg

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Россия продолжит разоблачение фейков, которые множатся после Бучи, в том числе вокруг "Азовстали", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Лавров уточнил, что украинская сторона удерживает гражданское население в качестве "живого щита" не только в Мариуполе, но и в других регионах страны, где идут боевые действия — она либо не оповещает своих граждан, либо запрещает им выходить, удерживая их насильно.Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также:

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сергей лавров, фейки