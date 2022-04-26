https://uz.sputniknews.ru/20220426/na-russkom-kladbische-v-tashkente-proydet-subbotnik-24207546.html
На русском кладбище в Ташкенте пройдет субботник
На русском кладбище в Ташкенте пройдет субботник
Поучаствовать могут все желающие. Подробности — в материале.
2022-04-26T10:23+0500
2022-04-26T10:23+0500
2022-04-26T10:23+0500
общество
ташкент
кладбище
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. На русском Боткинском кладбище в Ташкенте пройдет благотворительный субботник. Он запланирован на 30 апреля.Мероприятие организовало представительство Россотрудничества в Узбекистане совместно с Ташкентской и Узбекистанской Епархией, международной командой "Волонтеры Победы" и Русским культурным центром при поддержке посольства России. Поучаствовать в субботнике могут все желающие. Ранее представители Россотрудничества заявили о готовность помочь систематизировать и сохранить памятники и захоронения на русском Боткинском кладбище. В соцсетях неоднократно появлялись сообщения о разрушении памятников, и многие пользователи обращались с призывом к властям о придании кладбищу мемориального статуса.Боткинское русское кладбище — старейшее в Ташкенте, было открыто в 1872 году.Здесь находятся могилы многих известных представителей РПЦ, науки, искусства и общества. В частности, митрополитов Никандра и Арсения, архиепископа Гавриила, потомков канонизированного архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого), русского лингвиста Дмитрия Ушакова, родственников главы временного правительства России в 1917 году Александра Керенского.На территории кладбища в 40 га также расположен действующий храм Святого Александра Невского Ташкентской епархии РПЦ.Читайте также:
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ташкент, кладбище
На русском кладбище в Ташкенте пройдет субботник
Поучаствовать могут все желающие. Подробности — в материале.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. На русском Боткинском кладбище в Ташкенте пройдет благотворительный субботник. Он запланирован на 30 апреля.
Мероприятие организовало представительство Россотрудничества в Узбекистане совместно с Ташкентской и Узбекистанской Епархией, международной командой "Волонтеры Победы" и Русским культурным центром при поддержке посольства России.
Поучаствовать в субботнике могут
все желающие.
Ранее представители Россотрудничества заявили
о готовность помочь систематизировать и сохранить памятники и захоронения на русском Боткинском кладбище.
В соцсетях неоднократно появлялись сообщения о разрушении памятников, и многие пользователи обращались с призывом к властям о придании кладбищу мемориального статуса.
Боткинское русское кладбище — старейшее в Ташкенте, было открыто в 1872 году.
Здесь находятся могилы многих известных представителей РПЦ, науки, искусства и общества. В частности, митрополитов Никандра и Арсения, архиепископа Гавриила, потомков канонизированного архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого), русского лингвиста Дмитрия Ушакова, родственников главы временного правительства России в 1917 году Александра Керенского.
На территории кладбища в 40 га также расположен действующий храм Святого Александра Невского Ташкентской епархии РПЦ.