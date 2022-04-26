https://uz.sputniknews.ru/20220426/predstavitelstvo-uzbekskogo-agentstva-po-trudu-otkroetsya-v-nijnem-novgorode-24222420.html

Представительство узбекского агентства по труду откроется в Нижнем Новгороде

Представительство узбекского агентства по труду откроется в Нижнем Новгороде

Агентство будет мониторить условия проживания и труда мигрантов.

2022-04-26T19:52+0500

2022-04-26T19:52+0500

2022-04-26T23:33+0500

миграция

узбекистан

нижний новгород

миграция

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Нижегородская область будет сотрудничать с Узбекистаном в сфере подготовки трудовых мигрантов, сообщает пресс-служба правительства российского региона.Нижегородское областное кадровое агентство и Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана подписали соответствующее соглашение в Ташкенте в ходе визита нижегородской делегации в республику для участия в выставке "Иннопром. Центральная Азия", которая проходит с 25 по 27 апреля."Агентство по труду и внешней трудовой миграции Республики Узбекистан откроет в Нижегородской области свое представительство. Задачей представительства станет повышение эффективности и качества привлечения трудовых ресурсов из Узбекистана в Нижегородскую область", — говорится в сообщении.Планируется, что Агентство по внешней трудовой миграции совместно с нижегородским областным кадровым агентством будет мониторить условия проживания и труда граждан Узбекистана в Нижегородской области. Всех кандидатов будут допускать к работе только после медицинского освидетельствования, прохождения экзамена на знание русского языка, истории и основ законодательства Российской Федерации, а также после проверки наличия запрета или ограничения на въезд и трудовую деятельность в стране.Отмечается, что в настоящее время в привлечении сотрудников из стран ближнего зарубежья заинтересованы нижегородские предприятия сельского хозяйства, жилищного и дорожного строительства.Читайте также:Приамурью нужны мигрантыУзбекистанцев зовут работать в Тульскую область

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узбекистан, нижний новгород, миграция