https://uz.sputniknews.ru/20220426/rossiya-budet-razvivat-nezavisimoe-aviastroenie-vmeste-s-uzbekistanom-24211221.html

Россия будет развивать независимое авиастроение вместе с Узбекистаном

Россия будет развивать независимое авиастроение вместе с Узбекистаном

Замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров заявил, что российские конструкторские и инженерные возможности в авиастроении необходимо интегрировать с узбекистанскими.

2022-04-26T12:01+0500

2022-04-26T12:01+0500

2022-04-26T12:01+0500

экономика

"иннопром"

самолет

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ТАШКЕНТ, 26 апр – Sputnik. В авиационной области главная цель – безопасность и импортонезависимость, заявил на Международной выставке "ИННОПРОМ-2022" заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров, сообщает корреспондент Sputnik.По его словам, каждая из стран СНГ в свое время испытывала экономическое давление, цель которого – сделать страну удобной и послушной Западу. Такое давление испытывает сейчас и Россия.Перед Россией сейчас стоит задача перестроить структуру авиастроения, подчеркнул замминистра. Основным фактором в этом процессе может стать промышленная кооперация с другими странами."Наш лидер МС-21 и промышленная кооперация вокруг него может стать основным вытягивающим фактором. За счёт него мы можем конкурировать, обеспечим конкурентную топливную эффективность", - пояснил чиновник.Одним из важных партнеров в этом процессе может стать Узбекистан. В республике еще остались авиастроительные структуры, созданные еще при Советском Союзе – в частности, Ташкентское авиационное производственное объединение им. Чкалова, где производилось оборудование для целого ряда советских самолетов.По его словам, сейчас крайне важно проанализировать имеющиеся авиационные мощности. В структуре самолетостроения должно появиться оборудование и площадки, позволяющие обеспечить весь цикл жизни воздушных судов.Накануне о планах наладить совместное производство самолетов заявил и губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Он напомнил, что самолеты Ил-76, которые сейчас производят в России, раньше собирали в Узбекистане.О планах возродить работу столичного авиастроительного завода (бывшего ТАПОиЧ, сейчас Ташкентский механический завод) в декабре 2020-го заявил Шавкат Мирзиёев.В марте этого года сообщалось о том, что Узбекистан может помочь возобновить производство лайнера Ту-214 в России.Читайте также: Российские компании представят высокотехнологичную продукцию на "ИННОПРОМ"

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"иннопром", самолет