https://uz.sputniknews.ru/20220426/rossiya-budet-razvivat-nezavisimoe-aviastroenie-vmeste-s-uzbekistanom-24211221.html
Россия будет развивать независимое авиастроение вместе с Узбекистаном
Россия будет развивать независимое авиастроение вместе с Узбекистаном
Замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров заявил, что российские конструкторские и инженерные возможности в авиастроении необходимо интегрировать с узбекистанскими.
2022-04-26T12:01+0500
2022-04-26T12:01+0500
2022-04-26T12:01+0500
экономика
"иннопром"
самолет
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ТАШКЕНТ, 26 апр – Sputnik. В авиационной области главная цель – безопасность и импортонезависимость, заявил на Международной выставке "ИННОПРОМ-2022" заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров, сообщает корреспондент Sputnik.По его словам, каждая из стран СНГ в свое время испытывала экономическое давление, цель которого – сделать страну удобной и послушной Западу. Такое давление испытывает сейчас и Россия.Перед Россией сейчас стоит задача перестроить структуру авиастроения, подчеркнул замминистра. Основным фактором в этом процессе может стать промышленная кооперация с другими странами."Наш лидер МС-21 и промышленная кооперация вокруг него может стать основным вытягивающим фактором. За счёт него мы можем конкурировать, обеспечим конкурентную топливную эффективность", - пояснил чиновник.Одним из важных партнеров в этом процессе может стать Узбекистан. В республике еще остались авиастроительные структуры, созданные еще при Советском Союзе – в частности, Ташкентское авиационное производственное объединение им. Чкалова, где производилось оборудование для целого ряда советских самолетов.По его словам, сейчас крайне важно проанализировать имеющиеся авиационные мощности. В структуре самолетостроения должно появиться оборудование и площадки, позволяющие обеспечить весь цикл жизни воздушных судов.Накануне о планах наладить совместное производство самолетов заявил и губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Он напомнил, что самолеты Ил-76, которые сейчас производят в России, раньше собирали в Узбекистане.О планах возродить работу столичного авиастроительного завода (бывшего ТАПОиЧ, сейчас Ташкентский механический завод) в декабре 2020-го заявил Шавкат Мирзиёев.В марте этого года сообщалось о том, что Узбекистан может помочь возобновить производство лайнера Ту-214 в России.Читайте также: Российские компании представят высокотехнологичную продукцию на "ИННОПРОМ"
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"иннопром", самолет
Россия будет развивать независимое авиастроение вместе с Узбекистаном
Замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров заявил, что российские конструкторские и инженерные возможности в авиастроении необходимо интегрировать с узбекистанскими.
ТАШКЕНТ, 26 апр – Sputnik.
В авиационной области главная цель – безопасность и импортонезависимость, заявил на Международной выставке "ИННОПРОМ-2022" заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров, сообщает корреспондент Sputnik
.
По его словам, каждая из стран СНГ в свое время испытывала экономическое давление, цель которого – сделать страну удобной и послушной Западу. Такое давление испытывает сейчас и Россия.
"Авиационные коридоры сейчас стали главным моментом воздействия на наши страны, потому что они разрывают мобильное сообщение, пути. К сожалению, вопрос поставки запчастей для самолётов вторичен. Первый вопрос - это безопасность, импортонезависимость и экономическая стабильность Евразийского пространства", - подчеркнул Бочаров.
Перед Россией сейчас стоит задача перестроить структуру авиастроения, подчеркнул замминистра. Основным фактором в этом процессе может стать промышленная кооперация с другими странами.
"Наш лидер МС-21 и промышленная кооперация вокруг него может стать основным вытягивающим фактором. За счёт него мы можем конкурировать, обеспечим конкурентную топливную эффективность", - пояснил чиновник.
Одним из важных партнеров в этом процессе может стать Узбекистан. В республике еще остались авиастроительные структуры, созданные еще при Советском Союзе – в частности, Ташкентское авиационное производственное объединение им. Чкалова, где производилось оборудование для целого ряда советских самолетов.
"Спасибо за сохранение аллеи памяти советским авиастроителям. За модернизацию площадей для самолетостроения. Они могут стать хорошей основой для сотрудничества. Российские специалисты по авиастроению должны приехать в Ташкент. Необходимо соединить наши конструкторские инженерные решения с узбекскими. Все оставшиеся в Ташкенте мощности нужно реорганизовать и возродить", - заявил Боачаров.
По его словам, сейчас крайне важно проанализировать имеющиеся авиационные мощности. В структуре самолетостроения должно появиться оборудование и площадки, позволяющие обеспечить весь цикл жизни воздушных судов.
Накануне о планах наладить совместное производство самолетов заявил
и губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Он напомнил, что самолеты Ил-76, которые сейчас производят в России, раньше собирали в Узбекистане.
О планах возродить работу столичного авиастроительного завода (бывшего ТАПОиЧ, сейчас Ташкентский механический завод) в декабре 2020-го заявил Шавкат Мирзиёев.
В марте этого года сообщалось о том, что Узбекистан может помочь возобновить производство лайнера Ту-214 в России.