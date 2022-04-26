https://uz.sputniknews.ru/20220426/v-tashkente-otkrylsya-rossiyskiy-magazin-mcosmetic--video-24226252.html

В Ташкенте открылся российский магазин MCosmetic — видео

В Ташкенте открылся российский магазин MCosmetic — видео

На начальном этапе планируется открытие пяти таких магазинов.

2022-04-26T21:25+0500

2022-04-26T21:25+0500

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общество

ташкент

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чирчик

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Сегодня в Сергелийском районе Ташкента состоялось открытие российского магазина MCosmetic, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Один из ведущих российских ритейлеров ПАО "Магнит" открыл в Узбекистане магазин формата "дрогери" (самообслуживание) с товарами для красоты и здоровья. В церемонии открытия приняли участие министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков.Торговая точка стала первым магазином розничной сети за пределами России. В MCosmetic наряду с мировыми и российскими брендами представлены и узбекские бренды. Покупатели смогут приобрести товары в категории "уход и гигиена", "промышленные товары", "декоративная косметика", "бытовая химия". При составлении ассортимента учтены и потребности местных жителей, поэтому добавлено и детское питание. Узбекские товары выделены в магазине специальными указателями. Среди них бытовая химия, средства гигиены, текстиль.На начальном этапе планируется открытие пяти таких магазинов. Четыре из них — в Ташкенте и еще один в Чирчике.Читайте также:На дорогах Узбекистана теперь легко можно узнать новичковДилором Камбарова: незабываемая Айгуль советского кино

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ташкент, магазин, чирчик