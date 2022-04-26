https://uz.sputniknews.ru/20220426/v-tashkente-otkrylsya-rossiyskiy-magazin-mcosmetic--video-24226252.html
В Ташкенте открылся российский магазин MCosmetic — видео
В Ташкенте открылся российский магазин MCosmetic — видео
На начальном этапе планируется открытие пяти таких магазинов.
2022-04-26T21:25+0500
2022-04-26T21:25+0500
2022-04-26T23:24+0500
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Сегодня в Сергелийском районе Ташкента состоялось открытие российского магазина MCosmetic, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Один из ведущих российских ритейлеров ПАО "Магнит" открыл в Узбекистане магазин формата "дрогери" (самообслуживание) с товарами для красоты и здоровья. В церемонии открытия приняли участие министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков.Торговая точка стала первым магазином розничной сети за пределами России. В MCosmetic наряду с мировыми и российскими брендами представлены и узбекские бренды. Покупатели смогут приобрести товары в категории "уход и гигиена", "промышленные товары", "декоративная косметика", "бытовая химия". При составлении ассортимента учтены и потребности местных жителей, поэтому добавлено и детское питание. Узбекские товары выделены в магазине специальными указателями. Среди них бытовая химия, средства гигиены, текстиль.На начальном этапе планируется открытие пяти таких магазинов. Четыре из них — в Ташкенте и еще один в Чирчике.Читайте также:На дорогах Узбекистана теперь легко можно узнать новичковДилором Камбарова: незабываемая Айгуль советского кино
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ташкент, магазин, чирчик
В Ташкенте открылся российский магазин MCosmetic — видео
21:25 26.04.2022 (обновлено: 23:24 26.04.2022)
На начальном этапе планируется открытие пяти таких магазинов. Четыре из них — в Ташкенте и еще один в Чирчике.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik.
Сегодня в Сергелийском районе Ташкента состоялось открытие российского магазина MCosmetic, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
Один из ведущих российских ритейлеров ПАО "Магнит" открыл в Узбекистане магазин формата "дрогери" (самообслуживание) с товарами для красоты и здоровья.
В церемонии открытия приняли участие министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков.
Торговая точка стала первым магазином розничной сети за пределами России. В MCosmetic наряду с мировыми и российскими брендами представлены и узбекские бренды.
Покупатели смогут приобрести товары в категории "уход и гигиена", "промышленные товары", "декоративная косметика", "бытовая химия".
При составлении ассортимента учтены и потребности местных жителей, поэтому добавлено и детское питание. Узбекские товары выделены в магазине специальными указателями. Среди них бытовая химия, средства гигиены, текстиль.
На начальном этапе планируется открытие пяти таких магазинов. Четыре из них — в Ташкенте и еще один в Чирчике.