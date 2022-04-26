https://uz.sputniknews.ru/20220426/dilorom-kambarova-nezabyvaemaya-aygul-sovetskogo-kino-24222512.html

Дилором Камбарова: незабываемая Айгуль советского кино

Дилором Камбарова: незабываемая Айгуль советского кино

Тонкая, грациозная, с изящными как крылья руками и обладающая талантом быть предельно искренней на экране, Дилором восхищала не только благодарных зрителей, но и обратила на себя пристальное внимание режиссеров.

2022-04-26T19:32+0500

2022-04-26T19:32+0500

2022-04-26T23:34+0500

культура

актриса

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Любители кинематографа старших поколений помнят, какой огромной популярностью в СССР пользовались фильмы, рассказывающие о борьбе чекистов с так называемыми басмачами. Картины эти, в основном снятые режиссерами из Центральной Азии, удачно соперничали с голливудскими вестернами, "спагетти-вестернами" итальянских постановщиков, и "истернами" киностудии ГДР "Дефа".Узбекский кинематограф, имеющий славные кинематографические традиции, также не остался равнодушным к этому жанру и создал целый ряд захватывающих боевиков, которые ныне превратились в классику жанра. Узбекские "истерны" отличались высоким качеством, тонкой режиссурой, блистательными актерскими работами, и, естественно, большой посещаемостью, что приносило этим картинам также и кассовый успех.Особо отмечу выдающегося советского и узбекского режиссера Али Хамраева, который снял несколько великолепных фильмов в жанре "истерн". Самым известным среди них является знаменитая "Седьмая пуля" снятая им в 1972 году.Во всех кинотеатрах огромной страны выстраивались очереди зрителей, которые жаждали посмотреть эту приключенческую картину, снятую на киностудии "Узбекфильм". Али Хамраев задействовал в своей картине таких великолепных актеров, как Суйменкул Чокморов, Хамза Умаров, Нурмухан Жантурин, Болот Бейшеналиев. Всех потрясла в этой ленте юная актриса, обладающая необычной красотой и удивительным талантом, сыгравшая роль Айгуль. Эта была Дилором Камбарова, которая сегодня празднует свой 65-й день рождения.Это была не первая роль Дилором в кино. Она уже успела сняться в картине "Без страха", в роли комсомолки Кумри, которая первой сбросила паранджу и в отместку за этот отважный поступок была зверски убита фанатиками.Фильм этот также снял Али Хамраев, который, собственно и открыл Дилором Камбарову для кино.Случилось это совершенно случайно: отдыхающую в пионерлагере четырнадцатилетнею Дилю заметил режиссер, и опытным взглядом постановщика сразу оценил таланты Камбаровой. В роли Кумри юная актриса была потрясающе убедительна и запомнилась зрителям.Отметим, что в главной роли в фильме "Без страха" был занят очень интересный актерский ансамбль, а в главной роли председателя сельсовета Каримова снимался Рустам Сагдуллаев – на тот момент еще молодой актер, но в дальнейшем ставший одним из символов узбекского кино.Вот так, случай полностью изменил жизнь юной Дили, которая и не помышляла об актерской карьере. Родилась она в узбекском городе Маргилане 27 апреля 1957 года в семье врачей, которые лелеяли надежду, что их дочка также посвятит себя медицине. Однако, Диля мечтала о другом. О карьере актрисы? Нет. Она хотела стать востоковедом, но случайная встреча с Хамраевым повернула её жизнь в совершенно другом направлении.Ко дню рождения Батыра Закирова: удивительные воспоминания из жизни певца >>>После удачного дебюта Камбаровой в "Без страха", Хамраев решает доверить юной Диле одну из главных ролей в "Седьмой пуле". Можно с уверенностью сказать, что, исполнив роль Айгуль, Дилором Камбарова стала широко известна во всем советском пространстве. Нестандартная красота вкупе с ощутимым талантом привлекали к этой девочке внимание миллионов любителей кинематографа.Тонкая, грациозная, с изящными как крылья руками и обладающая талантом быть предельно искренней на экране, Дилором восхищала не только благодарных зрителей, но после "Седьмой пули" обратила на себя пристальный интерес специалистов кино.Она снимается в таких фильмах, как "Огненный берег" Учкуна Назарова, "Абу-Рейхан Бируни" Шухрата Аббасова, "Сказание о Сиявуше" Бориса Кимягарова, "Одиножды один" Геннадия Полоки и в целом ряде других лент, где создает запоминающиеся образы.Она учится в Ташкентском театрально-художественном институте им. А.Н. Островского, но через некоторое время, Камбарова решает продолжить свое образование во ВГИКе на курсе великих мастеров кинематографа Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Её великие педагоги отмечали талант своей воспитанницы и предрекали этой восточной красавице большое кинематографическое будущее.Дилором продолжает активно сниматься. Уже в 1978 году, воплотив на экране образ Назиры в драме Зиновия Райзмана и Георгия Бзарова "Дом под жарким солнцем", она получает за эту роль первый приз Всесоюзного кинофестиваля, проходившего в том году в Ереване.Камбарова становится востребованной актрисой: снимается в роли Зубаржат в фильме "В ночь лунного затмения" Бараса Халзанова, блистает в образе Зубейды в знаковом многосерийном художественном телевизионном проекте "Огненные дороги" Шухрата Аббасова, играет Барно в комедии "Подарю тебе город" Эдуарда Хачатурова.Актриса принимает участие и в неслыханно популярном советском боевике Бориса Дурова "Пираты ХХ века", создав образ очаровательной Маа. Убедительны образы, созданные актрисой в фильмах "Мужчины без женщин", "Дневник, письмо и первоклассница", "Шанс".Она великолепна в фильме "Триптих" своего крестного отца в кино Али Хамраева и в картине своего супруга Владимира Хотиненко "Один и без оружия".В браке с Хотиненко у Камбаровой рождается дочь Полина, но скоро супруги разводятся.Во второй половине восьмидесятых Дилором продолжает сниматься. Среди её работ можно отметить роли в таких фильмах как "Тайны мадам Вонг" и "Приключения Арслана".В девяностые годы актриса начинает испытывать трудности с востребованностью, как впрочем и многие деятели кино на всем постсоветском пространстве. Дилором Камбарова принимает решение эмигрировать с дочерью в США, где и находится по сей день.Да, ныне Дилором Камбарова не снимается, но те роли, которые она сыграла в своих знаменитых фильмах, сих пор завораживают. Её Кумри, Айгуль, Назира до сей поры потрясают зрителя своей искренностью, синтезом решительной женщины и беззащитного ребенка, качествами, которые так умело могла придавать свои персонажам неповторимая узбекская красавица и талантливая актриса Дилором Камбарова.Читайте также:Россия и Узбекистан совместно сняли детскую сказку — видео

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актриса