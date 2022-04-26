https://uz.sputniknews.ru/20220426/video-unikalnaya-kamera-i-inkubator-dlya-mladentsev-chto-rostex-pokazyvaet-na-innoprom-24219021.html
Видео: уникальная камера и инкубатор для младенцев. Что "Ростех" показывает на "ИННОПРОМЕ"
Видео: уникальная камера и инкубатор для младенцев. Что "Ростех" показывает на "ИННОПРОМЕ"
Что Ростех показывает на "ИННОПРОМ"?
2022-04-26T17:27+0500
2022-04-26T17:27+0500
2022-04-26T23:48+0500
общество
"иннопром"
камера
младенец
узбекистан
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Проходящая в Ташкенте международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия" стала площадкой не только для налаживания сотрудничества, знакомства с потенциальными партнерами, но и презентации своей продукции.Среди экспонатов стенда "Ростеха" много медицинских изделий. Это, например, макет нового концентратора кислорода, пульсоксиметр для измерения и непрерывного мониторинга сатурации — все эти приборы оказались особенно необходимы в пандемию.Также компания представила мобильный инкубатор Bonny для выхаживания, реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Он компактный и мобильный, рассказывают представители российской делегации, поэтому его с легкостью может переставить с места на место один человек.Еще одно достижение разработчиков из России – уникальная SWIR-камера. Она видит сквозь туман, дым, тонированные стекла, а также ускоряет поисковые работы на воде. Это первая российская разработка устройства, которое работает при слабой видимости на суше, на воде и в воздухе.Кроме того, холдинг представил цифровой контент — единую платформу управления транспортной системой, что весьма актуально, учитывая намерение властей модернизировать и усовершенствовать транспортную инфраструктуру Ташкента.Напомним, российская инновационная холдинговая компания работает в сфере оптической науки и оптико-электронного приборостроения. Она уже реализует ряд проектов в сфере здравоохранения в Ташкентской области.Подробнее – в нашем видео.Читайте также:Ставка на инновации: какие медицинские проекты свяжут Россию и Узбекистан"Иннопром-2022" в цифрах: инфографика
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Уникальная камера и инкубатор для младенцев. Что Ростех показывает на "ИННОПРОМ"
Уникальная камера и инкубатор для младенцев. Что Ростех показывает на "ИННОПРОМ"
2022-04-26T17:27+0500
true
PT3M15S
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
"иннопром", камера, младенец, узбекистан, видео
Видео: уникальная камера и инкубатор для младенцев. Что "Ростех" показывает на "ИННОПРОМЕ"
17:27 26.04.2022 (обновлено: 23:48 26.04.2022)
Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" планирует подписание ряда соглашений в Узбекистане. Они касаются развития сферы городской инфраструктуры, а также энергетического сектора республики.
Проходящая в Ташкенте международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия" стала площадкой не только для налаживания сотрудничества, знакомства с потенциальными партнерами, но и презентации своей продукции.
Среди экспонатов стенда "Ростеха" много медицинских изделий. Это, например, макет нового концентратора кислорода, пульсоксиметр для измерения и непрерывного мониторинга сатурации — все эти приборы оказались особенно необходимы в пандемию.
Также компания представила мобильный инкубатор Bonny для выхаживания, реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Он компактный и мобильный, рассказывают представители российской делегации, поэтому его с легкостью может переставить с места на место один человек.
Еще одно достижение разработчиков из России – уникальная SWIR-камера. Она видит сквозь туман, дым, тонированные стекла, а также ускоряет поисковые работы на воде. Это первая российская разработка устройства, которое работает при слабой видимости на суше, на воде и в воздухе.
Кроме того, холдинг представил цифровой контент — единую платформу управления транспортной системой, что весьма актуально, учитывая намерение властей модернизировать и усовершенствовать транспортную инфраструктуру Ташкента.
"Мы заинтересованы в сотрудничестве с Узбекистаном и готовы взять на себя обязательства комплексного технологического партнера. В рамках нынешнего "ИННОПРОМА" запланировано подписание целого ряда соглашений, большая часть из которых касается трансфера технологий в сфере городской инфраструктуры и энергетического сектора республики", – рассказали в компании.
Напомним, российская инновационная холдинговая компания работает в сфере оптической науки и оптико-электронного приборостроения. Она уже реализует ряд проектов в сфере здравоохранения в Ташкентской области.
Подробнее – в нашем видео.