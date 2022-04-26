https://uz.sputniknews.ru/20220426/video-unikalnaya-kamera-i-inkubator-dlya-mladentsev-chto-rostex-pokazyvaet-na-innoprom-24219021.html

Видео: уникальная камера и инкубатор для младенцев. Что "Ростех" показывает на "ИННОПРОМЕ"

Видео: уникальная камера и инкубатор для младенцев. Что "Ростех" показывает на "ИННОПРОМЕ"

Что Ростех показывает на "ИННОПРОМ"?

2022-04-26T17:27+0500

2022-04-26T17:27+0500

2022-04-26T23:48+0500

общество

"иннопром"

камера

младенец

узбекистан

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Проходящая в Ташкенте международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия" стала площадкой не только для налаживания сотрудничества, знакомства с потенциальными партнерами, но и презентации своей продукции.Среди экспонатов стенда "Ростеха" много медицинских изделий. Это, например, макет нового концентратора кислорода, пульсоксиметр для измерения и непрерывного мониторинга сатурации — все эти приборы оказались особенно необходимы в пандемию.Также компания представила мобильный инкубатор Bonny для выхаживания, реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Он компактный и мобильный, рассказывают представители российской делегации, поэтому его с легкостью может переставить с места на место один человек.Еще одно достижение разработчиков из России – уникальная SWIR-камера. Она видит сквозь туман, дым, тонированные стекла, а также ускоряет поисковые работы на воде. Это первая российская разработка устройства, которое работает при слабой видимости на суше, на воде и в воздухе.Кроме того, холдинг представил цифровой контент — единую платформу управления транспортной системой, что весьма актуально, учитывая намерение властей модернизировать и усовершенствовать транспортную инфраструктуру Ташкента.Напомним, российская инновационная холдинговая компания работает в сфере оптической науки и оптико-электронного приборостроения. Она уже реализует ряд проектов в сфере здравоохранения в Ташкентской области.Подробнее – в нашем видео.Читайте также:Ставка на инновации: какие медицинские проекты свяжут Россию и Узбекистан"Иннопром-2022" в цифрах: инфографика

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2022

Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Уникальная камера и инкубатор для младенцев. Что Ростех показывает на "ИННОПРОМ" Уникальная камера и инкубатор для младенцев. Что Ростех показывает на "ИННОПРОМ" 2022-04-26T17:27+0500 true PT3M15S

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

"иннопром", камера, младенец, узбекистан, видео