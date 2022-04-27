https://uz.sputniknews.ru/20220427/inspektsiya-jilfonda-proveryaet-tsj-v-tashkente-24245827.html

Инспекция жилфонда проверяет ТСЖ в Ташкенте

Инспекция жилфонда проверяет ТСЖ в Ташкенте

Обнаружены крупные хищения и растраты в 32 товариществах во всех районах столицы.

2022-04-27T18:43+0500

2022-04-27T18:43+0500

2022-04-27T18:43+0500

общество

инспекция

ташкент

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ТАШКЕНТ, 27 апр – Sputnik. На основании обращений населения Инспекция жилищного фонда изучает деятельность товариществ собственников жилья в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства.По итогам проверки выяснилось, что 32 компании столицы расхитили либо использовали не по назначению в общей сложности 3,5 миллиарда сумов. В том числе:Инспекторы составили и передали в правоохранительные органы соответствующие документы по этим делам.В начале года правительство утвердило правила управления многоквартирными домами. В частности, должна быть создана круглосуточная аварийно-диспетчерская служба, в чьи обязанности входит устранение засора канализации в течение 2 часов, а аварий на коммуникациях — за 3 дня.Читайте также: Почему внешний долг Узбекистана вырос на 16%

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инспекция, ташкент