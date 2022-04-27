Инспекция жилфонда проверяет ТСЖ в Ташкенте
© SputnikУзбекские деньги, 5000 сумов
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Обнаружены крупные хищения и растраты в 32 товариществах во всех районах столицы.
ТАШКЕНТ, 27 апр – Sputnik. На основании обращений населения Инспекция жилищного фонда изучает деятельность товариществ собственников жилья в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства.
По итогам проверки выяснилось, что 32 компании столицы расхитили либо использовали не по назначению в общей сложности 3,5 миллиарда сумов. В том числе:
в Мирзо-Улугбекском районе ("Олмачи Биринчи коммуналчи", "Янги аср коммунал" и др.) – 409,9 млн сумов;
в Юнусабадском районе ("Бахт касири коммунал", "Техно коммунал Хизмат", "Орхидея Коммунал" и др.) – 563,7 млн.сумов;
в Яшнабадском районе ("Чарос макони", "Келажак Люкс Коммунал" и др.) – 625,0 млн.сумов;
ТЧСЖ "Меҳнат Роҳат Сервис" в Сергелийском районе – 92,9 млн.сумов;
в Янгихаётском районе ("Навруз Файз коммуналчи Биринчи", "Равшан коммунал биринчи" и др.) – 98,0 млн.сумов;
ТЧСЖ "Сизга барака" – 287,8 млн. сумов, всего по Яккасарайскому району – 377,0 млн сумов;
в Алмазарском районе ("Обод Олмазор Таъмирлаш Компанияси" и "Олтинобод Коммунал") – 245,2 млн сумов;
в Чиланзарском районе ("Самира Сервис" и "SILVER PARADISE") – 196,9 млн сумов;
в Учтепинском районе ("Афросиёб" и др.) – 753,1 млн. сумов.
Инспекторы составили и передали в правоохранительные органы соответствующие документы по этим делам.
В начале года правительство утвердило правила управления многоквартирными домами. В частности, должна быть создана круглосуточная аварийно-диспетчерская служба, в чьи обязанности входит устранение засора канализации в течение 2 часов, а аварий на коммуникациях — за 3 дня.
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