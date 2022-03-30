https://uz.sputniknews.ru/20220330/pochemu-vneshniy-dolg-uzbekistana-vyros-na-16-23647638.html

Почему внешний долг Узбекистана вырос на 16%

Почему внешний долг Узбекистана вырос на 16%

В Центральном банке объяснили, с чем связано увеличение государственного внешнего долга страны.

2022-03-30T09:32+0500

2022-03-30T09:32+0500

2022-03-30T09:32+0500

экономика

узбекистан

центральный банк республики узбекистан

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Совокупный внешний долг Узбекистана по итогам прошлого года вырос на 16% — до 39,6 миллиарда долларов, сообщает во вторник центробанк страны.Это значение составляет 57% от ВВП Узбекистана, добавил национальный регулятор.Размер внешнего госдолга увеличился на 11% — до 23,7 миллиарда долларов, задолженность частных компаний — до 15,8 миллиарда (+24%).В структуре внешнего долга заимствования, привлеченные на срок более 10 лет, составляют 61,4% (24,29 миллиарда долларов), от года до пяти лет — 19,6% (7,76 миллиарда), от пяти до десяти лет — 14,3% (5,6 миллиарда долларов).Совокупный внешний долг имеет тенденцию роста, отметили в Центробанке."Анализ изменений показывает, что увеличение государственного внешнего долга связано с привлечением новых внешних заимствований для финансирования государственных программ развития регионов и отраслей экономики, в то время как в частном секторе наблюдается рост в основном за счет привлечения заемных средств коммерческими банками и другими секторами экономики", — пояснили в ЦБ.Ранее о государственном долге страны высказался президент Шавкат Мирзиёев. Как Узбекистан формирует свой положительный имидж и на что занимает деньги, корреспонденту Sputnik рассказала доктор экономических наук Аза Мигранян.Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский, в свою очередь, подробно объяснил, что значит внешний долг Узбекистана и каковы перспективы экономики страны в этом году.Читайте также:

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узбекистан, центральный банк республики узбекистан