https://uz.sputniknews.ru/20220427/lazgi-vse-ob-istorii-unikalnogo-tantsa-24244804.html

Лазги: все об истории уникального танца

Лазги: все об истории уникального танца

Более трех тысяч лет задорный хорезмский танец "лазги" поднимает настроение всем – и зрителям, и самим артистам-исполнителям.

2022-04-27T17:41+0500

2022-04-27T17:41+0500

2022-04-27T17:41+0500

культура

лазги

танец

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ТАШКЕНТ, 27 апр - Sputnik. История этого танца насчитывает три тысячи лет. В дни проведения международного фестиваля "Лазги" в Хиве Sputnik Узбекистан рассказывает историю этого уникального танца.Родина лазги – Хорезм. Существует мнение, что название этого танца связано с глаголом "трястись", рассказывает доктор филологических наук, доцент Государственной академии хореографии Узбекистана Хулкар Хамроева. Поэтому для танца характерны такие энергичные движения, как тряска плечами, руками, а также использование браслетов "занги" со звенящими при любом движении колокольчиками.Раньше мелодия танца "лазги" звучала без слов. Но в 1960 году Народный артист Узбекской СССР Комилжон Отаниезов сочинил к ней текст – и так появилась песня, которую назвали "Яллали лазги".Она придала танцу новый характер, ведь все, о чем пел артист, танцовщицы должны были передать с помощью движений.По словам Хулкар Хамроевой, хорезмская танцевальная школа насчитывает 19 основных танцевальных движений. Вообще, эта школа славится непростой техникой исполнения, отмечает эксперт, ведь от танцора требуются и хорошая физическая подготовка, и актерское мастерство. Ведь танец с каждым тактом набирает скорость, при этом нельзя забывать о мимике.Знаменит лазги и своими костюмами. Женщины-танцовщицы надевают одежду ярких цветов, головной убор обязательно украшен роскошным пером и монетками. Мужчины же надевают головной убор "чугурму" из длинношерстного каракуля. В эпоху Хорезмшахов этот танец называли еще танцем героизма.Известные танцовщицы Гавхар Матякубова, Тамарахоним и Мукаррама Тургунбаева постоянно совершенствовали хорезмские народные танцы. Сегодня же искусство лазги развивают современные отечественные артисты, которые и выступают на фестивале в Хиве до 30 апреля.О фестивалеМеждународный танцевальный фестиваль "Лазги" пройдет 25-30 апреля в городе Хива Хорезмской области.В фестивале примут участие представители более 30 стран. Для участия в мероприятии в Ташкент прибыли представители различных танцевальных коллективов и специалисты из, России, Турции, Великобритании, Болгарии, Ирана, Азербайджана и Таджикистана.По словам гостей, этот фестиваль – прекрасная возможность больше узнать об узбекских танцах и продемонстрировать танцевальное искусство стран. Специалисты планируют пополнить свой репертуар узбекскими танцами.В рамках фестиваля пройдет международная научно-практическая конференция с участием директора Центра узбекского языка и культуры в Москве, который проведет лекцию (онлайн) о продвижении хорезмского лезгинского танца в России.Читайте также: Лазги: все о самом красивом танце Хорезма

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лазги, танец