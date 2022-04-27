На Ферганскую долину обрушатся селевые потоки: какие области затронет
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Узгидромет предупредил жителей предгоных и горных районов, а также отдыхающих и водителей об опасности.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Синоптики объявили о селевой опасности в трех областях Ферганской долины:
Наманганская область: Папский, Касансайский, Чартакский, Чустский, Наманганский и Янгикурганский районы;
Ферганская: Сохский, Шахимарданский, Ферганский, Бешарыкский районы;
Андижанская: Андижанский, Асакинский, Джалакудукский, Кургантепинский, Пахтаабадский, Избасканский, Хожаабадский, Мархаматский районы и город Ханабад.
Сходы селей возможны из-за сильных дождей, которые пройдут в предгорных и горных районах Узбекистана 27 апреля.
Граждан призвали соблюдать меры предосторожности.
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