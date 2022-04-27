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https://uz.sputniknews.ru/20220427/na-ferganskuyu-dolinu-obrushatsya-selevye-potoki-kakie-oblasti-zatronet-24233292.html
На Ферганскую долину обрушатся селевые потоки: какие области затронет
На Ферганскую долину обрушатся селевые потоки: какие области затронет
Узгидромет предупредил жителей предгоных и горных районов, а также отдыхающих и водителей об опасности.
2022-04-27T10:39+0500
2022-04-27T10:39+0500
общество
паводки
узгидромет
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Синоптики объявили о селевой опасности в трех областях Ферганской долины:Сходы селей возможны из-за сильных дождей, которые пройдут в предгорных и горных районах Узбекистана 27 апреля.Граждан призвали соблюдать меры предосторожности.Читайте также:
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паводки, узгидромет

На Ферганскую долину обрушатся селевые потоки: какие области затронет

10:39 27.04.2022
© Sputnik / Утарбеков / Перейти в фотобанкФерганская долина в Узбекистан
Ферганская долина в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2022
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Узгидромет предупредил жителей предгоных и горных районов, а также отдыхающих и водителей об опасности.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Синоптики объявили о селевой опасности в трех областях Ферганской долины:
Наманганская область: Папский, Касансайский, Чартакский, Чустский, Наманганский и Янгикурганский районы;
Ферганская: Сохский, Шахимарданский, Ферганский, Бешарыкский районы;
Андижанская: Андижанский, Асакинский, Джалакудукский, Кургантепинский, Пахтаабадский, Избасканский, Хожаабадский, Мархаматский районы и город Ханабад.
Сходы селей возможны из-за сильных дождей, которые пройдут в предгорных и горных районах Узбекистана 27 апреля.
Граждан призвали соблюдать меры предосторожности.
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