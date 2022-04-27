https://uz.sputniknews.ru/20220427/na-ferganskuyu-dolinu-obrushatsya-selevye-potoki-kakie-oblasti-zatronet-24233292.html

На Ферганскую долину обрушатся селевые потоки: какие области затронет

На Ферганскую долину обрушатся селевые потоки: какие области затронет

Узгидромет предупредил жителей предгоных и горных районов, а также отдыхающих и водителей об опасности.

2022-04-27T10:39+0500

2022-04-27T10:39+0500

2022-04-27T10:39+0500

общество

паводки

узгидромет

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Синоптики объявили о селевой опасности в трех областях Ферганской долины:Сходы селей возможны из-за сильных дождей, которые пройдут в предгорных и горных районах Узбекистана 27 апреля.Граждан призвали соблюдать меры предосторожности.Читайте также:

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паводки, узгидромет