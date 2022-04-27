https://uz.sputniknews.ru/20220427/nazarbaeva-lishat-statusa-i-privilegiy-elbasy-24238920.html

Назарбаева лишат статуса и привилегий Елбасы

Назарбаева лишат статуса и привилегий Елбасы

Первый президент Казахстана и ближайшие члены его семьи будут лишены уголовной неприкосновенности.

2022-04-27T13:46+0500

2022-04-27T13:46+0500

2022-04-27T13:46+0500

в мире

нурсултан назарбаев

статус

президент

казахстан

неприкосновенность

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Конституционный закон о Елбасы, первом президенте, утратит свою силу после внесения поправок в Конституцию Казахстана. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на спикера мажилиса (нижняя палата парламента –Sputnik) Ерлана Кошанова.Он разъяснил, что конституционные поправки находятся в данный момент в Конституционном совете.Также спикер мажилиса заявил, что в действующей Конституции существует норма об экс-президентах, она останется и будет распространяться и на первого президента соответственно.Кошанов подчеркнул, что пока не было принято конкретного решения о том, как именно будут приняты конституционные поправки – путем референдума или через парламент.Он уточнил, что Нурсултан Назарбаев на основании закона о бывших президентах будет получать пенсию, государственное обеспечение и защиту чести и достоинства.Кошанов также рассказал, что норма о том, что первого президента и ближайших членов его семьи нельзя привлекать к уголовной ответственности, будет исключена.Читайте также:

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нурсултан назарбаев, статус, президент, казахстан, неприкосновенность