https://uz.sputniknews.ru/20220427/nazarbaeva-lishat-statusa-i-privilegiy-elbasy-24238920.html
Назарбаева лишат статуса и привилегий Елбасы
Назарбаева лишат статуса и привилегий Елбасы
Первый президент Казахстана и ближайшие члены его семьи будут лишены уголовной неприкосновенности.
2022-04-27T13:46+0500
2022-04-27T13:46+0500
2022-04-27T13:46+0500
в мире
нурсултан назарбаев
статус
президент
казахстан
неприкосновенность
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Конституционный закон о Елбасы, первом президенте, утратит свою силу после внесения поправок в Конституцию Казахстана. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на спикера мажилиса (нижняя палата парламента –Sputnik) Ерлана Кошанова.Он разъяснил, что конституционные поправки находятся в данный момент в Конституционном совете.Также спикер мажилиса заявил, что в действующей Конституции существует норма об экс-президентах, она останется и будет распространяться и на первого президента соответственно.Кошанов подчеркнул, что пока не было принято конкретного решения о том, как именно будут приняты конституционные поправки – путем референдума или через парламент.Он уточнил, что Нурсултан Назарбаев на основании закона о бывших президентах будет получать пенсию, государственное обеспечение и защиту чести и достоинства.Кошанов также рассказал, что норма о том, что первого президента и ближайших членов его семьи нельзя привлекать к уголовной ответственности, будет исключена.Читайте также:
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нурсултан назарбаев, статус, президент, казахстан, неприкосновенность
Назарбаева лишат статуса и привилегий Елбасы
Первый президент Казахстана и ближайшие члены его семьи будут лишены уголовной неприкосновенности.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Конституционный закон о Елбасы, первом президенте, утратит свою силу после внесения поправок в Конституцию Казахстана. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на спикера мажилиса (нижняя палата парламента –Sputnik) Ерлана Кошанова.
"Поправками исключается статус Елбасы. В Конституции остается роль Назарбаева как основателя государства. После принятия этой нормы конституционный закон о первом президенте тоже утратит силу", - сообщил Кошанов в кулуарах мажилиса.
Он разъяснил, что конституционные поправки находятся в данный момент в Конституционном совете.
Также спикер мажилиса заявил, что в действующей Конституции существует норма об экс-президентах, она останется и будет распространяться и на первого президента соответственно.
Кошанов подчеркнул, что пока не было принято конкретного решения о том, как именно будут приняты конституционные поправки – путем референдума или через парламент.
Он уточнил, что Нурсултан Назарбаев на основании закона о бывших президентах будет получать пенсию, государственное обеспечение и защиту чести и достоинства.
Кошанов также рассказал, что норма о том, что первого президента и ближайших членов его семьи нельзя привлекать к уголовной ответственности, будет исключена.