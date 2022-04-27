https://uz.sputniknews.ru/20220427/prezident-bolgarii-vystupil-kategoricheski-protiv-voennoy-pomoschi-ukraine-24245209.html
Президент Болгарии выступил категорически против военной помощи Украине
Президент Болгарии выступил категорически против военной помощи Украине
Радев: визит болгарской делегации в Киев не имеет смысла.
2022-04-27T18:00+0500
2022-04-27T18:00+0500
2022-04-27T18:00+0500
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визит
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Президент Болгарии Румен Радев выступил категорически против оказания военной помощи Украине. По его словам, нет смысла в визите болгарской правительственной делегации в Киев, сообщает РИА Новости.Ранее во вторник коалиционное правительство Болгарии обсуждало предоставление военной помощи Украине – вопрос остался несогласованным.По заявлению представителя партии "Есть такой народ", стороны должны были вернуться к его обсуждению после переговоров в Киеве, болгарскую делегацию должен был возглавить премьер-министр страны Кирил Петков.Однако, президент Болгарии высказал "категоричное "нет" оказанию военной помощи Киеву.Радев также подчеркнул, что для болгарской делегации нет смысла посещать Украину.Также против военной помощи Украине не единожды высказывались представители Социалистической партии Болгарии, которая входит в правящую коалицию.
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президент, болгария, украина, киев, делегация, визит
Президент Болгарии выступил категорически против военной помощи Украине
Радев: визит болгарской делегации в Киев не имеет смысла.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik.
Президент Болгарии Румен Радев выступил категорически против оказания военной помощи Украине. По его словам, нет смысла в визите болгарской правительственной делегации в Киев, сообщает РИА Новости
.
Ранее во вторник коалиционное правительство Болгарии обсуждало предоставление военной помощи Украине – вопрос остался несогласованным.
По заявлению представителя партии "Есть такой народ", стороны должны были вернуться к его обсуждению после переговоров в Киеве, болгарскую делегацию должен был возглавить премьер-министр страны Кирил Петков.
Однако, президент Болгарии высказал "категоричное "нет" оказанию военной помощи Киеву.
"Это шаг к прямому вовлечению Болгарии в этот конфликт. Призывы к миру умолкают, вместо них звучит воинственная риторика и призывы к победе", - приводит слова Радева Болгарское национальное телевидение.
Радев также подчеркнул, что для болгарской делегации нет смысла посещать Украину.
"Болгарская позиция определяется в Софии, а не в Киеве", - заявил он.
Также против военной помощи Украине не единожды высказывались представители Социалистической партии Болгарии, которая входит в правящую коалицию.