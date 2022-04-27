https://uz.sputniknews.ru/20220427/prezident-bolgarii-vystupil-kategoricheski-protiv-voennoy-pomoschi-ukraine-24245209.html

Президент Болгарии выступил категорически против военной помощи Украине

Президент Болгарии выступил категорически против военной помощи Украине

Радев: визит болгарской делегации в Киев не имеет смысла.

2022-04-27T18:00+0500

2022-04-27T18:00+0500

2022-04-27T18:00+0500

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президент

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визит

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Президент Болгарии Румен Радев выступил категорически против оказания военной помощи Украине. По его словам, нет смысла в визите болгарской правительственной делегации в Киев, сообщает РИА Новости.Ранее во вторник коалиционное правительство Болгарии обсуждало предоставление военной помощи Украине – вопрос остался несогласованным.По заявлению представителя партии "Есть такой народ", стороны должны были вернуться к его обсуждению после переговоров в Киеве, болгарскую делегацию должен был возглавить премьер-министр страны Кирил Петков.Однако, президент Болгарии высказал "категоричное "нет" оказанию военной помощи Киеву.Радев также подчеркнул, что для болгарской делегации нет смысла посещать Украину.Также против военной помощи Украине не единожды высказывались представители Социалистической партии Болгарии, которая входит в правящую коалицию.

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президент, болгария, украина, киев, делегация, визит