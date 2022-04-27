https://uz.sputniknews.ru/20220427/rossiyskiy-vuz-zaklyuchil-memorandum-s-uzmetkombinatom-24239950.html

Российский вуз заключил меморандум с "Узметкомбинатом"

Российский вуз заключил меморандум с "Узметкомбинатом"

Трехсторонний документ подписали представители МИСиС, его филиала в Алмалыке и "Узметкомбината".

2022-04-27T14:03+0500

2022-04-27T14:03+0500

2022-04-27T14:12+0500

общество

вуз

узметкомбинат

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ТАШКЕНТ, 27 апр – Sputnik. Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" подписал меморандум о взаимопонимании с АО "Узметкомбинат". Об этом сообщила пресс-служба вуза.Документ стал результатом обсуждений ведущих предприятий металлургической отрасли во время панельной дискуссии "Технологическое партнерство Россия - Узбекистан в горно-металлургической отрасли" в рамках выставки "ИННОПРОМ", проходящей в эти дни в Ташкенте.Трехсторонний документ подписали руководители НИТУ "МИСИС", филиала российского университета в Алмалыке и "Узметкомбината". Цель меморандума – открыть возможности взаимной интеграции в области наука-образование-производство.Сегодня востребованных специалистов готовят в 14 филиалах российских вузов. В числе университетов, которые уже открыли свои отделения в Узбекистане, ведущие вузы России: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, Московский государственный университет им. M.B. Ломоносова, Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" и другие.Так Ташкентский филиал НИЯУ МИФИ является кузницей высококвалифицированных инженерно-технических кадров для энергетики Узбекистана.Помимо филиалов российские вузы открывают в Узбекистане Центры российского образования. Такой центр появится на базе Самаркандского государственного университета (СамГУ), который долгое время сотрудничает с Северо-Кавказским федеральным университетом (СКФУ).Также расширяется межвузовская кооперация, в которую вовлечены 115 университетов и институтов России и Узбекистана, регулярно проводятся конференции, реализуются совместные образовательные проекты.Читайте также: В Самарканде ученые из Узбекистана и шести стран изучают заболевания сердца

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