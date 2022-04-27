https://uz.sputniknews.ru/20220427/uralskie-avialinii-vnezapno-otmenili-reysy-v-uzbekistan-i-esche-tri-strany-24239271.html
"Уральские авиалинии" отменили рейсы в Узбекистан и еще три страны
"Уральские авиалинии" отменили рейсы в Узбекистан и еще три страны
Причины такого решения пока не уточняются.
2022-04-27T13:34+0500
2022-04-27T13:34+0500
2022-04-27T15:41+0500
общество
узбекистан
"уральские авиалинии"
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила рейсы сразу в четыре страны: Узбекистан, Казахстан, Армению, Азербайджан.Решение коснулось полетов, запланированных до 29 октября.Причины отмены рейсов не уточняются.Между тем другой российский авиаперевозчик — "Россия" — в среду, наоборот, анонсировал прямые рейсы из Москвы в Бухару, Самарканд и Ургенч.
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узбекистан, "уральские авиалинии"
"Уральские авиалинии" отменили рейсы в Узбекистан и еще три страны
13:34 27.04.2022 (обновлено: 15:41 27.04.2022)
Причины такого решения пока не уточняются.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik.
Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила
рейсы сразу в четыре страны: Узбекистан, Казахстан, Армению, Азербайджан.
Решение коснулось полетов, запланированных до 29 октября.
Причины отмены рейсов не уточняются.
Между тем другой российский авиаперевозчик — "Россия" — в среду, наоборот, анонсировал
прямые рейсы из Москвы в Бухару, Самарканд и Ургенч.