https://uz.sputniknews.ru/20220427/uzbekneftegaz-prodoljit-zakupat-produktsiyu-tmk-po-tsenam-nije-mirovyx-24242924.html

"Узбекнефтегаз" продолжит закупать продукцию ТМК по ценам ниже мировых

"Узбекнефтегаз" продолжит закупать продукцию ТМК по ценам ниже мировых

На выставке "ИННОПРОМ" главы двух компаний обсудили поставки в рамках существующих контрактов. 27.04.2022, Sputnik Узбекистан

2022-04-27T16:59+0500

2022-04-27T16:59+0500

2022-04-27T16:59+0500

экономика

узбекнефтегаз

трубная металлургическая компания (тмк)

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ТАШКЕНТ, 26 апр – Sputnik. Холдинг "Узбекнефтегаз" сохранил договоренности с российской Трубной металлургической компанией (ТМК) о закупке продукции по ценами ниже мировых, сообщила пресс-служба холдинга.Председатель правления "Узбекнефтегаза" Мехриддин Абдуллаев и генеральный директор ТМК Игорь Корытько на полях выставки "ИННОПРОМ" в Ташкенте обсудили вопросы поставки в рамках действующих контрактов обсадных и насосно-компрессорных труб для поисково-разведочных и эксплуатационных скважин в Узбекистане.Как отметили в пресс-службе, ТМК, Российский экспортный центр и узбекистанская компания Enter Engineering подписали в апреле прошлого года меморандум о научно-техническом и инвестиционном сотрудничестве для модернизации газотранспортной системы Узбекистана. Объем инвестиций во совместным проектам может превысить 180 миллионов долларов.ТМК - один из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора. Объединяет предприятия, расположенные в России, Казахстане, Румынии и Чехии, а также два научно-исследовательских центра в России.Читайте также: Видео: что изменилось в торговых связях России и Узбекистана — мнение эксперта

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узбекнефтегаз, трубная металлургическая компания (тмк)