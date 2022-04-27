В Хиве стартовал фестиваль "Лазги" - фото
Танцевальный праздник будет проходить каждые два года в конце апреля.
ТАШКЕНТ, 27 апр – Sputnik. Международный хореографический фестиваль "Лазги" стартовал в Хиве. Красочная церемония открытия хореографического праздника прошла 26 апреля.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил в адрес участников поздравление с началом фестиваля.
"В последние годы Новый Узбекистан наряду со всеми направлениями культуры и искусства уделяет особое внимание сохранению национальных танцев и продолжению уникальных традиций творческих школ в этой сфере", — говорится в сообщении.
С этого года фестиваль будет проводиться в Узбекистане каждые два года в конце апреля.
Церемония открытия Международного фестиваля "Лазги".
Церемония открытия Международного фестиваля "Лазги".
Церемония открытия Международного фестиваля "Лазги".
Церемония открытия Международного фестиваля "Лазги".
Церемония открытия Международного фестиваля "Лазги".
Церемония открытия Международного фестиваля "Лазги".
Церемония открытия Международного фестиваля "Лазги".
Церемония открытия Международного фестиваля "Лазги".
Церемония открытия Международного фестиваля "Лазги".
Церемония открытия Международного фестиваля "Лазги".
В рамках мероприятия будут действовать выставочные павильоны, посвященные танцевальному искусству. Здесь участники представят национальные музыкальные инструменты и костюмы, изделия ремесленничества, произведения изобразительного и прикладного искусства, образцы скульптуры, художественные и документальные фильмы, аудио- и видеодиски, книги, альбомы, фотоснимки.
Хорезмский танец лазги занимает особое место в богатой истории хореографического искусства Узбекистана. Уникальный стиль исполнения и привлекательность принесли танцу популярность не только в республике, но и в зарубежных странах.
ЮНЕСКО включило этот танец в список нематериального культурного наследия человечества.
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