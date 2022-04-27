https://uz.sputniknews.ru/20220427/v-xive-startoval-festival-lazgi---foto-24251187.html

В Хиве стартовал фестиваль "Лазги" - фото

В Хиве стартовал фестиваль "Лазги" - фото

Танцевальный праздник будет проходить каждые два года в конце апреля.

2022-04-27T23:00+0500

2022-04-27T23:00+0500

2022-04-27T23:00+0500

культура

лазги

хива

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ТАШКЕНТ, 27 апр – Sputnik. Международный хореографический фестиваль "Лазги" стартовал в Хиве. Красочная церемония открытия хореографического праздника прошла 26 апреля.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил в адрес участников поздравление с началом фестиваля.С этого года фестиваль будет проводиться в Узбекистане каждые два года в конце апреля.В рамках мероприятия будут действовать выставочные павильоны, посвященные танцевальному искусству. Здесь участники представят национальные музыкальные инструменты и костюмы, изделия ремесленничества, произведения изобразительного и прикладного искусства, образцы скульптуры, художественные и документальные фильмы, аудио- и видеодиски, книги, альбомы, фотоснимки.Хорезмский танец лазги занимает особое место в богатой истории хореографического искусства Узбекистана. Уникальный стиль исполнения и привлекательность принесли танцу популярность не только в республике, но и в зарубежных странах.ЮНЕСКО включило этот танец в список нематериального культурного наследия человечества.Читайте также: Лазги: все об истории уникального танца

хива

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лазги, хива, фото