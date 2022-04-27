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Культура
https://uz.sputniknews.ru/20220427/v-xive-startoval-festival-lazgi---foto-24251187.html
В Хиве стартовал фестиваль "Лазги" - фото
В Хиве стартовал фестиваль "Лазги" - фото
Танцевальный праздник будет проходить каждые два года в конце апреля.
2022-04-27T23:00+0500
2022-04-27T23:00+0500
культура
лазги
хива
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ТАШКЕНТ, 27 апр – Sputnik. Международный хореографический фестиваль "Лазги" стартовал в Хиве. Красочная церемония открытия хореографического праздника прошла 26 апреля.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил в адрес участников поздравление с началом фестиваля.С этого года фестиваль будет проводиться в Узбекистане каждые два года в конце апреля.В рамках мероприятия будут действовать выставочные павильоны, посвященные танцевальному искусству. Здесь участники представят национальные музыкальные инструменты и костюмы, изделия ремесленничества, произведения изобразительного и прикладного искусства, образцы скульптуры, художественные и документальные фильмы, аудио- и видеодиски, книги, альбомы, фотоснимки.Хорезмский танец лазги занимает особое место в богатой истории хореографического искусства Узбекистана. Уникальный стиль исполнения и привлекательность принесли танцу популярность не только в республике, но и в зарубежных странах.ЮНЕСКО включило этот танец в список нематериального культурного наследия человечества.Читайте также: Лазги: все об истории уникального танца
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лазги, хива, фото

В Хиве стартовал фестиваль "Лазги" - фото

23:00 27.04.2022
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Танцевальный праздник будет проходить каждые два года в конце апреля.
ТАШКЕНТ, 27 апр – Sputnik. Международный хореографический фестиваль "Лазги" стартовал в Хиве. Красочная церемония открытия хореографического праздника прошла 26 апреля.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил в адрес участников поздравление с началом фестиваля.
"В последние годы Новый Узбекистан наряду со всеми направлениями культуры и искусства уделяет особое внимание сохранению национальных танцев и продолжению уникальных традиций творческих школ в этой сфере", — говорится в сообщении.
С этого года фестиваль будет проводиться в Узбекистане каждые два года в конце апреля.
© Телеграм-канал Хушнудбека Худойбердиева

Церемония открытия Международного фестиваля "Лазги".

Церемония открытия Международного фестиваля &quot;Лазги&quot;. - Sputnik Узбекистан
1/10
© Телеграм-канал Хушнудбека Худойбердиева

Церемония открытия Международного фестиваля "Лазги".

© Телеграм-канал Хушнудбека Худойбердиева

Церемония открытия Международного фестиваля "Лазги".

Церемония открытия Международного фестиваля &quot;Лазги&quot;. - Sputnik Узбекистан
2/10
© Телеграм-канал Хушнудбека Худойбердиева

Церемония открытия Международного фестиваля "Лазги".

© Телеграм-канал Хушнудбека Худойбердиева

Церемония открытия Международного фестиваля "Лазги".

Церемония открытия Международного фестиваля &quot;Лазги&quot;. - Sputnik Узбекистан
3/10
© Телеграм-канал Хушнудбека Худойбердиева

Церемония открытия Международного фестиваля "Лазги".

© Телеграм-канал Хушнудбека Худойбердиева

Церемония открытия Международного фестиваля "Лазги".

Церемония открытия Международного фестиваля &quot;Лазги&quot;. - Sputnik Узбекистан
4/10
© Телеграм-канал Хушнудбека Худойбердиева

Церемония открытия Международного фестиваля "Лазги".

© Телеграм-канал Хушнудбека Худойбердиева

Церемония открытия Международного фестиваля "Лазги".

Церемония открытия Международного фестиваля &quot;Лазги&quot;. - Sputnik Узбекистан
5/10
© Телеграм-канал Хушнудбека Худойбердиева

Церемония открытия Международного фестиваля "Лазги".

© Телеграм-канал Хушнудбека Худойбердиева

Церемония открытия Международного фестиваля "Лазги".

Церемония открытия Международного фестиваля &quot;Лазги&quot;. - Sputnik Узбекистан
6/10
© Телеграм-канал Хушнудбека Худойбердиева

Церемония открытия Международного фестиваля "Лазги".

© Телеграм-канал Хушнудбека Худойбердиева

Церемония открытия Международного фестиваля "Лазги".

Церемония открытия Международного фестиваля &quot;Лазги&quot;. - Sputnik Узбекистан
7/10
© Телеграм-канал Хушнудбека Худойбердиева

Церемония открытия Международного фестиваля "Лазги".

© Телеграм-канал Хушнудбека Худойбердиева

Церемония открытия Международного фестиваля "Лазги".

Церемония открытия Международного фестиваля &quot;Лазги&quot;. - Sputnik Узбекистан
8/10
© Телеграм-канал Хушнудбека Худойбердиева

Церемония открытия Международного фестиваля "Лазги".

© Телеграм-канал Хушнудбека Худойбердиева

Церемония открытия Международного фестиваля "Лазги".

Церемония открытия Международного фестиваля &quot;Лазги&quot;. - Sputnik Узбекистан
9/10
© Телеграм-канал Хушнудбека Худойбердиева

Церемония открытия Международного фестиваля "Лазги".

© Телеграм-канал Хушнудбека Худойбердиева

Церемония открытия Международного фестиваля "Лазги".

Церемония открытия Международного фестиваля &quot;Лазги&quot;. - Sputnik Узбекистан
10/10
© Телеграм-канал Хушнудбека Худойбердиева

Церемония открытия Международного фестиваля "Лазги".

В рамках мероприятия будут действовать выставочные павильоны, посвященные танцевальному искусству. Здесь участники представят национальные музыкальные инструменты и костюмы, изделия ремесленничества, произведения изобразительного и прикладного искусства, образцы скульптуры, художественные и документальные фильмы, аудио- и видеодиски, книги, альбомы, фотоснимки.
Хорезмский танец лазги занимает особое место в богатой истории хореографического искусства Узбекистана. Уникальный стиль исполнения и привлекательность принесли танцу популярность не только в республике, но и в зарубежных странах.
ЮНЕСКО включило этот танец в список нематериального культурного наследия человечества.
Читайте также: Лазги: все об истории уникального танца
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