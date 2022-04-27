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Весенний хашар объявлен в Узбекистане
Весенний хашар объявлен в Узбекистане
По всей республике пройдут работы по уборке, благоустройству и озеленению территорий.
2022-04-27T16:23+0500
2022-04-27T16:23+0500
2022-04-27T16:23+0500
общество
хашар
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 27 апр – Sputnik. В Узбекистане объявлен очередной благотворительный хашар. Девиз мероприятия, которое пройдет во всех регионах 30 апреля, - "Процветание махалли – благо страны". Соответствующее постановление принял кабинет министров страны.Инициаторами благотворительной акции стали Общественный благотворительный фонд "Махалла", фонд социальной поддержки ветеранов "Нуроний", министерства поддержки махалли и жилищно-коммунального хозяйства, Агентство по делам молодежи, местные органы власти и общественность.В ходе всенародного хашара граждане уберут территории в своих кварталах и микрорайонов, приведут в порядок детские площадки, места поклонения и кладбища, проведут работы по благоустройству и озеленению.Кроме того, во врем хашара нуждающиеся граждане получат финансивую поддержку.Благотворительные хашары проводятся в Узбекистане регулярно перед крупными праздниками. Предыдущая акция проводилась в марте в преддверии праздника Навруз. Жители не только сообща убирают территорию, но и перечисляют средства на оказание помощи малоимущим, пенсионерам, инвалидам и другим людям, нуждающимся в поддержке.Читайте также: Кто может получить налоговые льготы - законопроект
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хашар, узбекистан
Весенний хашар объявлен в Узбекистане
По всей республике пройдут работы по уборке, благоустройству и озеленению территорий.
ТАШКЕНТ, 27 апр – Sputnik.
В Узбекистане объявлен очередной благотворительный хашар. Девиз мероприятия, которое пройдет во всех регионах 30 апреля, - "Процветание махалли – благо страны". Соответствующее постановление
принял кабинет министров страны.
Инициаторами благотворительной акции стали Общественный благотворительный фонд "Махалла", фонд социальной поддержки ветеранов "Нуроний", министерства поддержки махалли и жилищно-коммунального хозяйства, Агентство по делам молодежи, местные органы власти и общественность.
В ходе всенародного хашара граждане уберут территории в своих кварталах и микрорайонов, приведут в порядок детские площадки, места поклонения и кладбища, проведут работы по благоустройству и озеленению.
Кроме того, во врем хашара нуждающиеся граждане получат финансивую поддержку.
Благотворительные хашары проводятся в Узбекистане регулярно перед крупными праздниками. Предыдущая акция проводилась в марте в преддверии праздника Навруз. Жители не только сообща убирают территорию, но и перечисляют средства на оказание помощи малоимущим, пенсионерам, инвалидам и другим людям, нуждающимся в поддержке.