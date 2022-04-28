https://uz.sputniknews.ru/20220428/bayden-snova-zapnulsya-vo-vremya-rechi---video-24269808.html

Байден снова запнулся во время речи - видео

Байден снова запнулся во время речи - видео

Президент США запнулся о сложное для него слово, когда говорил о запросе на передачу денег российского бизнеса Украине.

2022-04-28T22:32+0500

2022-04-28T22:32+0500

2022-04-28T22:32+0500

в мире

джо байден

сша

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ТАШКЕНТ, 28 апр - Sputnik. Президент США Джо Байден вновь оплошал. Выступая с речью, он в очередной раз запнулся и не смог выговорить слово.Произошло это во время выступления в Белом Доме, когда президент Америки объявлял, что отправил в Конгресс запрос направить изъятые деньги российских бизнесменов на Украину. "Я направил в конгресс всесторонний документ, который придаст дополнительные возможности нашим усилиям по изъятию... (имущества) у российских олигархов... Чтобы мы были уверены, что заберем нажитое. Мы заберем это, арестуем яхты и роскошные дома", - сказал он.Затем президент пытался обозвать предпринимателей "путинскими клептократами", но не смог сразу выговорить это слово. "Это плохие ребята", - пояснил после некоторой паузы он.Курьезы с президентом США происходят регулярно. Ранее Джо Байден во время объявления благодарностей в адрес представителей конгресса, выступая в штате Орегон, не смог выговорить фамилию члена палаты представителей Эрла Блюменауэра и придумал себе новую фамилию — Джо Биден.До этого 79-летний американский лидер назвал президентом Камалу Харрис, перепутал Сирию с Ливией, а "уголовное преследование" — с "проституцией".Также он не смог с первого раза произнести фамилию президента России Владимира Путина, а премьера Австралии Скотта Моррисона назвал "парнем с противоположной стороны", так как забыл его имя.В ходе церемонии спуска на воду атомной подводной лодки USS Delaware Байден перепутал себя с женой экс-президента США Барака Обамы Мишель.Читайте также: Видео: "На это больно смотреть" — американский журналист о состоянии Байдена

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джо байден, сша