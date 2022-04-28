https://uz.sputniknews.ru/20220428/bayden-zaputalsya-v-doljnostyax-ministra-i-senatora-24253009.html

Байден запутался в должностях министра и сенатора

Байден запутался в должностях министра и сенатора

У Байдена вновь все перемешалось, и министра образования США он назвал сенатором.

2022-04-28T09:43+0500

2022-04-28T09:43+0500

2022-04-28T09:43+0500

в мире

джо байден

сша

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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Президент США Джо Байден в очередной раз оговорился и назвал министра образования Мигеля Кордону сенатором. Об этом сообщает РИА Новости.Во время встречи с педагогами в своей резиденции президент Америки вновь попал в нелепую ситуацию.Лишь со второго обращения к министру образования Байден назвал его должность правильно.Глава Соединенных Штатов зачастую попадает в курьезные ситуации.Ранее Джо Байден во время объявления благодарностей в адрес представителей конгресса, выступая в штате Орегон, не смог выговорить фамилию члена палаты представителей Эрла Блюменауэра и придумал себе новую фамилию — Джо Биден.До этого 79-летний американский лидер назвал президентом Камалу Харрис, перепутал Сирию с Ливией, а "уголовное преследование" — с "проституцией".Также он не смог с первого раза произнести фамилию президента России Владимира Путина, а премьера Австралии Скотта Моррисона назвал "парнем с противоположной стороны", так как забыл его имя.В ходе церемонии спуска на воду атомной подводной лодки USS Delaware Байден перепутал себя с женой экс-президента США Барака Обамы Мишель.Читайте также:

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джо байден, сша