Фруктов и овощей станет больше: на что пойдут выделенные 300 млрд сумов
Сегодня более 80 видов сельскохозяйственной продукции, производимой в Узбекистане, экспортируется в 66 стран мира.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился усовершенствовать систему финансирования расходов на сельскохозяйственную сферу.
Власти намерены увеличить производство фруктов и овощей с высокой добавленной стоимостью и создать систему их гарантированной закупки.
Фонду развития садоводства и тепличного хозяйства выделят бюджетную ссуду в размере 300 млрд сумов на год по ставке 10%.
Эти средства предоставят по ставке 14% годовых:
сельхозпредприятиям, которые оказывают услуги и поставляют семена и саженцы, необходимые для выращивания фруктов, винограда, овощей, картофеля, бахчевых культур, цветов, зелени и лекарственных растений, кукурузных зерен, бобовых и масличных культур;
переработчикам, хранителям и экспортерам для пополнения оборотных средств, требуемых для закупки выращенных сельскохозяйственных культур.
Оказывать сельскохозяйственные услуги, поставлять семена и саженцы будет ГУП "Агросервис оператор". При этом будет заключаться договор займа по ставке 14% годовых путем биржевых торгов или методом отбора лучших предложений.
Еще одно условие выделения займа — наличие страхового полиса по страхованию риска их невозврата.
Сегодня более 80 видов сельскохозяйственной продукции, производимой в Узбекистане, экспортируется в 66 стран мира. Земельные площади, высвобождаемые из-под хлопка и зерна, передают на выращивание продовольственной продукции.
О том, какие страны закупают больше всего узбекских овощей и фруктов, читайте в инфографике Sputnik.
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