Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220428/fruktov-i-ovoschey-stanet-bolshe-na-chto-poydut-vydelennye-300-mlrd-sumov-24254516.html
Фруктов и овощей станет больше: на что пойдут выделенные 300 млрд сумов
Фруктов и овощей станет больше: на что пойдут выделенные 300 млрд сумов
Сегодня более 80 видов сельскохозяйственной продукции, производимой в Узбекистане, экспортируется в 66 стран мира.
2022-04-28T10:41+0500
2022-04-28T10:41+0500
общество
фрукты
овощи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1c/21127600_0:100:2001:1225_1920x0_80_0_0_369a1f473eb5f2613632f4c04f16e8d5.jpg
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился усовершенствовать систему финансирования расходов на сельскохозяйственную сферу. Власти намерены увеличить производство фруктов и овощей с высокой добавленной стоимостью и создать систему их гарантированной закупки.Фонду развития садоводства и тепличного хозяйства выделят бюджетную ссуду в размере 300 млрд сумов на год по ставке 10%.Эти средства предоставят по ставке 14% годовых:Оказывать сельскохозяйственные услуги, поставлять семена и саженцы будет ГУП "Агросервис оператор". При этом будет заключаться договор займа по ставке 14% годовых путем биржевых торгов или методом отбора лучших предложений.Еще одно условие выделения займа — наличие страхового полиса по страхованию риска их невозврата.Сегодня более 80 видов сельскохозяйственной продукции, производимой в Узбекистане, экспортируется в 66 стран мира. Земельные площади, высвобождаемые из-под хлопка и зерна, передают на выращивание продовольственной продукции.О том, какие страны закупают больше всего узбекских овощей и фруктов, читайте в инфографике Sputnik.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1c/21127600_116:0:1883:1325_1920x0_80_0_0_0d372ab53d0f89165163dcd7e625a8c3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фрукты, овощи

Фруктов и овощей станет больше: на что пойдут выделенные 300 млрд сумов

10:41 28.04.2022
© Depositphotos / Aleksandar MijatovicОвощи и фрукты, архивное фото
Овощи и фрукты, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2022
© Depositphotos / Aleksandar Mijatovic
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Сегодня более 80 видов сельскохозяйственной продукции, производимой в Узбекистане, экспортируется в 66 стран мира.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился усовершенствовать систему финансирования расходов на сельскохозяйственную сферу.
Власти намерены увеличить производство фруктов и овощей с высокой добавленной стоимостью и создать систему их гарантированной закупки.
Фонду развития садоводства и тепличного хозяйства выделят бюджетную ссуду в размере 300 млрд сумов на год по ставке 10%.
Эти средства предоставят по ставке 14% годовых:
сельхозпредприятиям, которые оказывают услуги и поставляют семена и саженцы, необходимые для выращивания фруктов, винограда, овощей, картофеля, бахчевых культур, цветов, зелени и лекарственных растений, кукурузных зерен, бобовых и масличных культур;
переработчикам, хранителям и экспортерам для пополнения оборотных средств, требуемых для закупки выращенных сельскохозяйственных культур.
Оказывать сельскохозяйственные услуги, поставлять семена и саженцы будет ГУП "Агросервис оператор". При этом будет заключаться договор займа по ставке 14% годовых путем биржевых торгов или методом отбора лучших предложений.
Еще одно условие выделения займа — наличие страхового полиса по страхованию риска их невозврата.
Сегодня более 80 видов сельскохозяйственной продукции, производимой в Узбекистане, экспортируется в 66 стран мира. Земельные площади, высвобождаемые из-под хлопка и зерна, передают на выращивание продовольственной продукции.
О том, какие страны закупают больше всего узбекских овощей и фруктов, читайте в инфографике Sputnik.
Читайте также:
Когда увеличатся поставки овощей и фруктов из Узбекистана в Россию - видео >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0