https://uz.sputniknews.ru/20220428/fruktov-i-ovoschey-stanet-bolshe-na-chto-poydut-vydelennye-300-mlrd-sumov-24254516.html

Фруктов и овощей станет больше: на что пойдут выделенные 300 млрд сумов

Фруктов и овощей станет больше: на что пойдут выделенные 300 млрд сумов

Сегодня более 80 видов сельскохозяйственной продукции, производимой в Узбекистане, экспортируется в 66 стран мира.

2022-04-28T10:41+0500

2022-04-28T10:41+0500

2022-04-28T10:41+0500

общество

фрукты

овощи

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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился усовершенствовать систему финансирования расходов на сельскохозяйственную сферу. Власти намерены увеличить производство фруктов и овощей с высокой добавленной стоимостью и создать систему их гарантированной закупки.Фонду развития садоводства и тепличного хозяйства выделят бюджетную ссуду в размере 300 млрд сумов на год по ставке 10%.Эти средства предоставят по ставке 14% годовых:Оказывать сельскохозяйственные услуги, поставлять семена и саженцы будет ГУП "Агросервис оператор". При этом будет заключаться договор займа по ставке 14% годовых путем биржевых торгов или методом отбора лучших предложений.Еще одно условие выделения займа — наличие страхового полиса по страхованию риска их невозврата.Сегодня более 80 видов сельскохозяйственной продукции, производимой в Узбекистане, экспортируется в 66 стран мира. Земельные площади, высвобождаемые из-под хлопка и зерна, передают на выращивание продовольственной продукции.О том, какие страны закупают больше всего узбекских овощей и фруктов, читайте в инфографике Sputnik.Читайте также:

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фрукты, овощи