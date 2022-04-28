https://uz.sputniknews.ru/20220428/patrushev-svyazal-vspyshki-infektsiy-v-uzbekistane-s-biolaboratoriyami-ssha-24255758.html

Патрушев связал вспышки инфекций в странах СНГ с биолабораториями США

Патрушев связал вспышки инфекций в странах СНГ с биолабораториями США

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что долгие годы Запад лишь прикрывался научными исследованиями.

2022-04-28T12:39+0500

2022-04-28T12:39+0500

2022-04-28T12:40+0500

узбекистан

биолаборатории

сша

николай патрушев

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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Вспышки инфекций, которые фиксируются в некоторых стран СНГ, могут быть связаны с деятельностью биолабораторий США.Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.По его словам, после распада СССР американцы развернули целую сеть биолабораторий на пространстве бывших союзных республик. Патрушев привел в качестве примера Украину, Узбекистан, Казахстан, Грузию, Армению и Азербайджан. Там США и их сателлиты "прикрываясь научными исследованиями, ведут военно-биологическую деятельность", заявил секретарь Совбеза. По его мнению, дальнейшее расследование этой противоправной деятельности на территории Украины "прольет свет на истинные замыслы проведения подобных исследований США и их союзниками".Россия между тем уже нашла все необходимые доказательства, которые не позволят утаить правду, подчеркнула ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.Все, что известно о биолабораториях США на территории постсоветского пространства, собрали в видео Sputnik.Читайте также:

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узбекистан, биолаборатории, сша, николай патрушев