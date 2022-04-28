https://uz.sputniknews.ru/20220428/prezident-moldovy-zayavila-ob-otsutstvii-alternativy-rossiyskomu-gazu-24255430.html

Президент Молдовы заявила об отсутствии альтернативы российскому газу

Президент Молдовы заявила об отсутствии альтернативы российскому газу

Ранее в "Молдовагазе" заверили, что смогут платить за российский газ в рублях.

2022-04-28T11:23+0500

2022-04-28T11:23+0500

2022-04-28T11:23+0500

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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду заявила об отсутствии альтернативы российскому газу.Глава государства отметила, что закупка голубого топлива на рынке дорого обойдется для страны, поэтому Молдова надеется на продолжение сотрудничества с "Газпромом", передает Sputnik Ближнее зарубежье.Ранее глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что компания сможет платить за газ в рублях. Сложностей, по его словам, возникнуть не должно.Чебан отметил, что "Молдовагаз" и прежде расплачивался с Россией в рублях.Напомним: президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.Если Россия не получит оплату, действующие контракты по газу будут остановлены, пообещал Путин.Россия на данный момент поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.Читайте также:

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