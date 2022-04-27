https://uz.sputniknews.ru/20220427/gazprom-otmenil-postavki-gaza-v-bolgariyu-i-polshu-za-otkaz-platit-v-rublyax-24236125.html
"Газпром" отменил поставки газа в Болгарию и Польшу за отказ платить в рублях
"Газпром" отменил поставки газа в Болгарию и Польшу за отказ платить в рублях
"Газпром экспорт" уведомил болгарскую "Булгаргаз" и польскую PGNiG о приостановке поставок газа с 27 апреля.
2022-04-27T12:13+0500
2022-04-27T12:13+0500
2022-04-27T12:13+0500
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Российская компания "Газпром экспорт" не получила оплату за поставки газа в рублях в апреле от болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG. Об этом сообщает пресс-служба компании.В связи с этим российский поставщик газа полностью приостановил поставки газа в "Булгаргаз" и PGNiG с 27 апреля. Сообщается, что соответствующее уведомление поступило болгарской и польской компаниям.Известно, что Болгария и Польша являются транзитными государствами. В "Газпром экспорт" заявили, что в случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны, поставки газа будут сокращены на этот объем.Напомним: президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.Если с 1 апреля Россия не получит оплату, действующие контракты по газу будут остановлены, пообещал Путин.Россия поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.Читайте также:
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газпром, газ, поставки, болгария, польша
"Газпром" отменил поставки газа в Болгарию и Польшу за отказ платить в рублях
"Газпром экспорт" уведомил болгарскую "Булгаргаз" и польскую PGNiG о приостановке поставок газа с 27 апреля.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik.
Российская компания "Газпром экспорт" не получила оплату за поставки газа в рублях в апреле от болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG. Об этом сообщает пресс-служба
компании.
В связи с этим российский поставщик газа полностью приостановил поставки газа в "Булгаргаз" и PGNiG с 27 апреля. Сообщается, что соответствующее уведомление поступило болгарской и польской компаниям.
Известно, что Болгария и Польша являются транзитными государствами. В "Газпром экспорт" заявили, что в случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны, поставки газа будут сокращены на этот объем.
Напомним: президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.
Если с 1 апреля Россия не получит оплату, действующие контракты по газу будут остановлены, пообещал Путин.
Россия поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.