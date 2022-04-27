https://uz.sputniknews.ru/20220427/gazprom-otmenil-postavki-gaza-v-bolgariyu-i-polshu-za-otkaz-platit-v-rublyax-24236125.html

"Газпром" отменил поставки газа в Болгарию и Польшу за отказ платить в рублях

"Газпром" отменил поставки газа в Болгарию и Польшу за отказ платить в рублях

"Газпром экспорт" уведомил болгарскую "Булгаргаз" и польскую PGNiG о приостановке поставок газа с 27 апреля.

2022-04-27T12:13+0500

2022-04-27T12:13+0500

2022-04-27T12:13+0500

в мире

газпром

газ

поставки

болгария

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/1b/24235892_0:205:2915:1844_1920x0_80_0_0_d67c9dc8424bfaa1085fb3ae0b93fc97.jpg

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Российская компания "Газпром экспорт" не получила оплату за поставки газа в рублях в апреле от болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG. Об этом сообщает пресс-служба компании.В связи с этим российский поставщик газа полностью приостановил поставки газа в "Булгаргаз" и PGNiG с 27 апреля. Сообщается, что соответствующее уведомление поступило болгарской и польской компаниям.Известно, что Болгария и Польша являются транзитными государствами. В "Газпром экспорт" заявили, что в случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны, поставки газа будут сокращены на этот объем.Напомним: президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.Если с 1 апреля Россия не получит оплату, действующие контракты по газу будут остановлены, пообещал Путин.Россия поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.Читайте также:

болгария

польша

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

газпром, газ, поставки, болгария, польша