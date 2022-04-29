https://uz.sputniknews.ru/20220429/chistaya-pribyl-twitter-v-pervom-kvartale-vyrosla-v-75-raz-24271571.html
Чистая прибыль Twitter в первом квартале выросла в 7,5 раза
Чистая прибыль Twitter в первом квартале выросла в 7,5 раза
Рост составил 16%, несмотря на худшие ожидания аналитиков.
2022-04-29T08:58+0500
2022-04-29T08:58+0500
2022-04-29T10:19+0500
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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Чистая прибыль сервиса американской компании Twitter Inc. в первом квартале года выросла в 7,5 раза. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на официальный источник.Прибыль составила $513,28 млн или 61 цент за акцию (в прошлом году одна акция стоила 8 центов).В первом квартале выручка Twitter выросла до $1,2 млрд — на 16% больше, чем в аналогичный период прошлого года, несмотря на худшие ожидания аналитиков.В компании отмечают, что из-за приобретения ее миллиардером Илоном Маском она не дает финансового прогноза и при этом отзывает прошлый.Ранее американская компания Twitter Inc. приняла предложение Маска о покупке компании за $44 млрд.Бизнесмен купил компанию по цене $54,20 за акцию, та же стоимость была указана в его первоначальном предложении от 14 апреля.Миллиардер отметил, что хочет сделать Twitter лучше, дополнив его новыми функциями, сформировав алгоритмы для повышения доверия к сети.Читайте также:Илон Маск превратит офис Twitter в приют для бездомных >>
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Чистая прибыль Twitter в первом квартале выросла в 7,5 раза
08:58 29.04.2022 (обновлено: 10:19 29.04.2022)
Рост составил 16%, несмотря на худшие ожидания аналитиков.
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik.
Чистая прибыль сервиса американской компании Twitter Inc. в первом квартале года выросла в 7,5 раза. Об этом сообщает
Sputnik Беларусь со ссылкой на официальный источник.
Прибыль составила $513,28 млн или 61 цент за акцию (в прошлом году одна акция стоила 8 центов).
В первом квартале выручка Twitter выросла до $1,2 млрд — на 16% больше, чем в аналогичный период прошлого года, несмотря на худшие ожидания аналитиков.
При этом "количество монетизируемых ежедневных пользователей" по итогам первого квартала выросло до 229 млн.
В компании отмечают, что из-за приобретения ее миллиардером Илоном Маском она не дает финансового прогноза и при этом отзывает прошлый.
Ранее американская компания Twitter Inc. приняла предложение Маска о покупке компании за $44 млрд.
Бизнесмен купил
компанию по цене $54,20 за акцию, та же стоимость была указана в его первоначальном предложении от 14 апреля.
Миллиардер отметил, что хочет сделать Twitter лучше, дополнив его новыми функциями, сформировав алгоритмы для повышения доверия к сети.