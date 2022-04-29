https://uz.sputniknews.ru/20220429/stavka-na-sotrudnichestvo-o-chem-pogovorili-lavrov-i-umurzakov-24275460.html

Ставка на сотрудничество: о чем поговорили Лавров и Умурзаков

Ставка на сотрудничество: о чем поговорили Лавров и Умурзаков

Сергей Лавров и Сардор Умурзаков провели переговоры накануне. Как это скажется на отношениях России и Узбекистана, читайте в материале.

2022-04-29T10:59+0500

2022-04-29T10:59+0500

2022-04-29T10:59+0500

политика

сергей лавров

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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров и министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.Стороны обсудили перспективы двусторонних отношений в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также дальнейшее сотрудничество России и Узбекистана в СНГ, ШОС и на других международных площадках.Особое внимание Лавров и Умурзаков уделили вопросу реализации договоренностей, достигнутых в рамках визита Шавкат Мирзиёева в Москву. Напомним: встреча президентов России и Узбекистана состоялась в ноябре 2021 года. По итогам переговоров, Путин и Мирзиёев подписали в общей сложности 18 документов.Главы государств, в частности, приняли совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.Также Путин и Мирзиёев выразили готовность к дальнейшему взаимодействию в рамках ООН, СНГ, ШОС и других международных структур.Для узбекского лидера визит в Россию стал первым после его переизбрания.Читайте также:

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сергей лавров