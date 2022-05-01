https://uz.sputniknews.ru/20220501/eto-nepravda-minoborony-o-narushenii-bespilotnikom-prostranstva-afganistana-24306377.html

Узбекистан не нарушал воздушного пространства Афганистана

Узбекистан не нарушал воздушного пространства Афганистана

Ранее в соцсетях распространилась информация о якобы нарушении воздушного пространства Афганистана узбекским беспилотником.

2022-05-01T10:31+0500

2022-05-01T10:31+0500

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общество

минобороны узбекистана

афганистан

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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Министерство обороны Узбекистана опровергло сообщения о нарушении беспилотником воздушного пространства Афганистана.Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что узбекский беспилотник якобы был замечен над Мазари-Шарифом.По данным ведомства, ПВО Узбекистана также не зафиксировала нарушений воздушного пространства республики авиацией соседних стран."Беспилотная, истребительная и штурмовая авиация Министерства обороны Узбекистана несет боевое дежурство в строго установленном порядке", — добавили в Минобороны.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавил его Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также:Стягивания военных Афганистана к границе Узбекистана не наблюдается >>Лавров заявил о планах ИГ* по дестабилизации Центральной Азии >>

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