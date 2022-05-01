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Узбекистан не нарушал воздушного пространства Афганистана
Узбекистан не нарушал воздушного пространства Афганистана
Ранее в соцсетях распространилась информация о якобы нарушении воздушного пространства Афганистана узбекским беспилотником.
2022-05-01T10:31+0500
2022-05-01T10:40+0500
общество
минобороны узбекистана
афганистан
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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Министерство обороны Узбекистана опровергло сообщения о нарушении беспилотником воздушного пространства Афганистана.Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что узбекский беспилотник якобы был замечен над Мазари-Шарифом.По данным ведомства, ПВО Узбекистана также не зафиксировала нарушений воздушного пространства республики авиацией соседних стран."Беспилотная, истребительная и штурмовая авиация Министерства обороны Узбекистана несет боевое дежурство в строго установленном порядке", — добавили в Минобороны.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавил его Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также:Стягивания военных Афганистана к границе Узбекистана не наблюдается &gt;&gt;Лавров заявил о планах ИГ* по дестабилизации Центральной Азии &gt;&gt;
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минобороны узбекистана, афганистан

Узбекистан не нарушал воздушного пространства Афганистана

10:31 01.05.2022 (обновлено: 10:40 01.05.2022)
© AFP 2022 / Anvar Ilyasov/POOL Узбекский пограничник на границе с Афганистаном у города Термез
Узбекский пограничник на границе с Афганистаном у города Термез - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.05.2022
© AFP 2022 / Anvar Ilyasov/POOL
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Ранее в соцсетях распространилась информация о якобы нарушении воздушного пространства Афганистана узбекским беспилотником.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Министерство обороны Узбекистана опровергло сообщения о нарушении беспилотником воздушного пространства Афганистана.
Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что узбекский беспилотник якобы был замечен над Мазари-Шарифом.

"Данная информация абсолютно не соответствует действительности. Военно-воздушные силы Узбекистана не нарушали воздушное пространство соседних государств", — заявили в Минобороны.

По данным ведомства, ПВО Узбекистана также не зафиксировала нарушений воздушного пространства республики авиацией соседних стран.
"Беспилотная, истребительная и штурмовая авиация Министерства обороны Узбекистана несет боевое дежурство в строго установленном порядке", — добавили в Минобороны.

Захват талибами власти в Афганистане

В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавил его Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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