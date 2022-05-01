https://uz.sputniknews.ru/20220501/germaniya-naxoditsya-v-inflyatsionnom-shoke-i-eto-tolko-nachalo--smi-24315538.html
Германия находится в "инфляционном шоке", и это только начало — СМИ
Германия находится в "инфляционном шоке", и это только начало — СМИ
Около 85% немецких потребителей ожидают, что цены на товары повседневного спроса будут расти и дальше. До февраля этот показатель составлял 77%.
2022-05-01T18:31+0500
2022-05-01T18:31+0500
2022-05-01T18:31+0500
в мире
германия
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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Германия переживает "инфляционный шок" в сфере продовольствия, пишет местное издание Handelsblatt.Отмечается, что цены на продукте в марте подскочили более чем на 6%. Есть категории продуктов, по которым инфляция еще больнее ударила: например, свежие овощи подорожали более чем 14%, а растительное масло — на 17%.При этом эксперты утверждают — это далеко не конец. Цены продолжат расти. Ситуация уже сказывается на жителях Германии. Больше всего пострадают группы населения с низкими доходами.Западные страны ввели санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Новые ограничения коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.Читайте также:
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
германия, сми
Германия находится в "инфляционном шоке", и это только начало — СМИ
Около 85% немецких потребителей ожидают, что цены на товары повседневного спроса будут расти и дальше. До февраля этот показатель составлял 77%.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik.
Германия переживает "инфляционный шок" в сфере продовольствия, пишет
местное издание Handelsblatt.
Отмечается, что цены на продукте в марте подскочили более чем на 6%. Есть категории продуктов, по которым инфляция еще больнее ударила: например, свежие овощи подорожали более чем 14%, а растительное масло — на 17%.
При этом эксперты утверждают — это далеко не конец. Цены продолжат расти. Ситуация уже сказывается на жителях Германии. Больше всего пострадают группы населения с низкими доходами.
"Среди населения существует огромная неуверенность, которая удивительным образом отражается на покупательском поведении", — заявил отраслевой эксперт GfK Роберт Кечкес.
Западные страны ввели санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Новые ограничения коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий.
Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.