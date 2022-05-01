https://uz.sputniknews.ru/20220501/germaniya-naxoditsya-v-inflyatsionnom-shoke-i-eto-tolko-nachalo--smi-24315538.html

Германия находится в "инфляционном шоке", и это только начало — СМИ

Германия находится в "инфляционном шоке", и это только начало — СМИ

Около 85% немецких потребителей ожидают, что цены на товары повседневного спроса будут расти и дальше. До февраля этот показатель составлял 77%.

2022-05-01T18:31+0500

2022-05-01T18:31+0500

2022-05-01T18:31+0500

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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Германия переживает "инфляционный шок" в сфере продовольствия, пишет местное издание Handelsblatt.Отмечается, что цены на продукте в марте подскочили более чем на 6%. Есть категории продуктов, по которым инфляция еще больнее ударила: например, свежие овощи подорожали более чем 14%, а растительное масло — на 17%.При этом эксперты утверждают — это далеко не конец. Цены продолжат расти. Ситуация уже сказывается на жителях Германии. Больше всего пострадают группы населения с низкими доходами.Западные страны ввели санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Новые ограничения коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.Читайте также:

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