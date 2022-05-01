https://uz.sputniknews.ru/20220501/kak-budut-rabotat-bolnitsy-i-polikliniki-v-mayskie-prazdniki-24315852.html
Как будут работать больницы и поликлиники в майские праздники
Как будут работать больницы и поликлиники в майские праздники
В Минздраве озвучили график работы медучреждений в выходные и праздничные дни.
2022-05-01T18:02+0500
2022-05-01T18:02+0500
2022-05-01T18:02+0500
общество
праздник
больница
поликлиника
минздрав узбекистана
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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Минздрав озвучил график работы медучреждений страны в период с 1 по 5 мая.В праздники они будут функционировать круглосуточно. В частности, это: 1010 семейных поликлиник, 858 пунктов семейного врача, 218 родильных домов, 238 детских лечебных учреждений, все районные, областные и республиканские больницы, специализированные медицинские центры клиники медицинских университетов.На работу выйдут 40 тысяч сотрудников системы здравоохранения.Кроме того, организована круглосуточная работа скорой помощи в 180 населенных пунктах. Работать будут 2,7 тыс. бригад. Напомним, что узбекистанцы в связи с празднованием Рамадан хайита отдохнут пять дней — с 1 по 5 мая.Читайте также:
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праздник, больница, поликлиника, минздрав узбекистана
Как будут работать больницы и поликлиники в майские праздники
В Минздраве озвучили график работы медучреждений в выходные и праздничные дни.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Минздрав озвучил график работы медучреждений страны в период с 1 по 5 мая.
В праздники они будут функционировать круглосуточно.
В частности, это: 1010 семейных поликлиник, 858 пунктов семейного врача, 218 родильных домов, 238 детских лечебных учреждений, все районные, областные и республиканские больницы, специализированные медицинские центры клиники медицинских университетов.
На работу выйдут 40 тысяч сотрудников системы здравоохранения.
Кроме того, организована круглосуточная работа скорой помощи в 180 населенных пунктах. Работать будут 2,7 тыс. бригад.
Напомним, что узбекистанцы в связи с празднованием Рамадан хайита отдохнут пять дней — с 1 по 5 мая.