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https://uz.sputniknews.ru/20220501/skolko-dney-uzbekistantsy-otdoxnut-v-mae-24310086.html
Сколько дней узбекистанцы отдохнут в мае
Сколько дней узбекистанцы отдохнут в мае
Сколько будет праздничных дней в этом месяце, читайте в материале.
2022-05-01T13:31+0500
2022-05-01T13:31+0500
общество
узбекистанцы
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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. В период празднования Рамазан хайита жители Узбекистана отдохнут пять дней, следует из постановления президента от 29 апреля: выходными дополнительно объявлены 3 и 4 мая.В итоге, в этом месяце узбекистанцы отдыхают:Поскольку 3 мая установлено в качестве дополнительного выходного дня, дополнительный рабочий день за счет него не назначается.Ранее стало известно, как будет работать метро Ташкента в праздничные дни.Читайте также:
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Сколько дней узбекистанцы отдохнут в мае

13:31 01.05.2022
© PixabayКалендарь, иллюстративное фото
Календарь, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.05.2022
© Pixabay
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В этом году первый день Рамадан хайита в Узбекистане выпадает на 2 мая — понедельник.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. В период празднования Рамазан хайита жители Узбекистана отдохнут пять дней, следует из постановления президента от 29 апреля: выходными дополнительно объявлены 3 и 4 мая.
В итоге, в этом месяце узбекистанцы отдыхают:
1 мая — воскресенье;
2 мая — понедельник (Рамазан хайит);
3 мая — вторник (дополнительный выходной день);
4 мая — среда (перенесенный выходной день с субботы 7 мая);
5 мая — четверг (перенесенный выходной день с субботы 14 мая)
8 мая — воскресенье;
9 мая — понедельник (День памяти и почестей).
14 мая — суббота. Является выходным днем для тех, работает по пятидневной системе.
Поскольку 3 мая установлено в качестве дополнительного выходного дня, дополнительный рабочий день за счет него не назначается.
Ранее стало известно, как будет работать метро Ташкента в праздничные дни.
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