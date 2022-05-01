https://uz.sputniknews.ru/20220501/skolko-dney-uzbekistantsy-otdoxnut-v-mae-24310086.html

Сколько дней узбекистанцы отдохнут в мае

Сколько дней узбекистанцы отдохнут в мае

Сколько будет праздничных дней в этом месяце, читайте в материале.

2022-05-01T13:31+0500

2022-05-01T13:31+0500

2022-05-01T13:31+0500

общество

узбекистанцы

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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. В период празднования Рамазан хайита жители Узбекистана отдохнут пять дней, следует из постановления президента от 29 апреля: выходными дополнительно объявлены 3 и 4 мая.В итоге, в этом месяце узбекистанцы отдыхают:Поскольку 3 мая установлено в качестве дополнительного выходного дня, дополнительный рабочий день за счет него не назначается.Ранее стало известно, как будет работать метро Ташкента в праздничные дни.Читайте также:

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