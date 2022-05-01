https://uz.sputniknews.ru/20220501/mirziyoev-uvelichil-materialnuyu-pomosch-nujdayuschimsya-sloyam-naseleniya-24312647.html
Мирзиёев увеличил материальную помощь нуждающимся слоям населения
Мирзиёев увеличил материальную помощь нуждающимся слоям населения
Решение принял Мирзиёев. Кого коснутся новые меры по материальной поддержке, читайте в обзоре.
2022-05-01T14:28+0500
2022-05-01T14:28+0500
2022-05-01T14:28+0500
общество
мирзиёев
помощь
население
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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил дополнительные меры по материальной поддержке слоев населения, нуждающихся в социальной защите и помощи.Дети-сиротыДетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при оформлении жилья на свое имя, освободят от уплаты госпошлины за нотариальные и кадастровые услуги.Студентам-сиротам, обучающимся в государственных или частных вузах, выделят средства на приобретение продуктов питания, одежды и предметов санитарии.С 1 июля средства, выделенные из госбюджета на содержание детских домов семейного типа (исходя из численности детей), будут перечислены на банковские пластиковые карты, открытые на имя родителей.Кроме того, в состав ежемесячных расходов включат коммунальные расходы, а платежи за коммунальные услуги, потребленные детскими домами семейного типа, начнут устанавливать по ценам для физических лиц.Поддержка престарелых лиц с ограниченными возможностямиС 1 мая престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимый стаж работы, проживающим в домах "Саховат", будут ежемесячно выплачивать 20% от размера соответствующей пенсии на личные расходы.Кроме того, власти обеспечат воинов-ветеранов с инвалидностью, участвовавших в афганской войне, современными протезно-ортопедическими изделиями, изготовленными по индивидуальным меркам.Также в Узбекистане внедрят систему выделения государственной субсидии территориальным подразделениям Общества инвалидов Узбекистана, Общества слепых Узбекистана, Общества глухих Узбекистана, а также Ассоциации инвалидов Узбекистана за счет общественных региональных фондов.В 2022-2023 годах власти направят 600 млрд сумов на строительство и ремонт государственных социальных учреждений и укрепление их материально-технической базы.Напомним: с 1 мая в Узбекистане увеличат размер пенсий и пособий. Социальные выплаты проиндексируют с учетом инфляции. Подробнее читайте в материале.Читайте также:
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мирзиёев, помощь, население
Мирзиёев увеличил материальную помощь нуждающимся слоям населения
Кого коснутся новые меры по материальной поддержке, читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил
дополнительные меры по материальной поддержке слоев населения, нуждающихся в социальной защите и помощи.
Дети-сироты
Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при оформлении жилья на свое имя, освободят от уплаты госпошлины за нотариальные и кадастровые услуги.
Студентам-сиротам, обучающимся в государственных или частных вузах, выделят средства на приобретение продуктов питания, одежды и предметов санитарии.
С 1 июля средства, выделенные из госбюджета на содержание детских домов семейного типа (исходя из численности детей), будут перечислены на банковские пластиковые карты, открытые на имя родителей.
Кроме того, в состав ежемесячных расходов включат коммунальные расходы, а платежи за коммунальные услуги, потребленные детскими домами семейного типа, начнут устанавливать по ценам для физических лиц.
Поддержка престарелых лиц с ограниченными возможностями
С 1 мая престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимый стаж работы, проживающим в домах "Саховат", будут ежемесячно выплачивать 20% от размера соответствующей пенсии на личные расходы.
Кроме того, власти обеспечат воинов-ветеранов с инвалидностью, участвовавших в афганской войне, современными протезно-ортопедическими изделиями, изготовленными по индивидуальным меркам.
Начиная с 2023-го, каждые два года с учетом стажа работы и зарплаты будет пересчитываться размер пенсии по инвалидности у граждан, проработавших после назначения пенсии по инвалидности I и II группы.
Также в Узбекистане внедрят систему выделения государственной субсидии территориальным подразделениям Общества инвалидов Узбекистана, Общества слепых Узбекистана, Общества глухих Узбекистана, а также Ассоциации инвалидов Узбекистана за счет общественных региональных фондов.
В 2022-2023 годах власти направят 600 млрд сумов на строительство и ремонт государственных социальных учреждений и укрепление их материально-технической базы.
Напомним: с 1 мая в Узбекистане увеличат размер пенсий и пособий. Социальные выплаты проиндексируют с учетом инфляции. Подробнее читайте в материале
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