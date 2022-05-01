https://uz.sputniknews.ru/20220501/zapad-xochet-lishit-rossiyu-kultury-24313924.html

Запад хочет лишить Россию культуры

Запад хочет лишить Россию культуры

Ни для кого не секрет, что нынешний острый кризис в российско-украинских отношениях стал точкой отсчета для российских же недругов, развязавших настоящую войну на уничтожение русской культуры.

2022-05-01T16:58+0500

2022-05-01T16:58+0500

2022-05-01T16:58+0500

колумнисты

запад

культура

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По мощи наступления — практически по всем фронтам и флангам — становится ясно, что в действие введен своего рода план "Барбаросса", предполагающий и блицкриг, и стремительную победу в нем, рассуждает колумнист РИА Новости Елена Караева.Такой ярости в отношении всего того, что нам дорого, мило, любимо, что мы считаем родным, трудно припомнить, даже если держать в памяти и массовое разграбление (мягко названное "распродажей национального достояния"), которое произошло сразу после революции и с прямым участием, кстати, многочисленных западных покупателей, и превращение в руины и пепел во время уже Великой Отечественной войны всего, что несло, было и принадлежало русской культуре.Русские должны были быть лишены возможности называться людьми, им уготовили участь рабочей скотины, трудящейся на арийских сверхчеловеков. А скотине обладать культурой не следует. Идеология нацизма предполагала не только превращение русских в рабов, но и лишение русских их культуры, поскольку рабам культура не положена.Сжигали, крали, разрушали, взрывали.Сегодня русскую культуру тоже уничтожают, но несколько иначе. Понимая, что степень защиты — так сказать, физической — не позволит разрушить культуру прямо, ее пытаются отменить. Пока вербально и юридически. Вводя новые правила.Например, когда из названий художественных работ Дега убирают слово "русский", вернее, "русские". Назывался рисунок знаменитого живописца "Русские танцовщицы", а теперь, по решению Национальной галереи Британии, это произведение называется "Украинские танцовщицы".Да, можно отнестись к этому как к абсурдной, досадной, но все-таки мелочи, когда на кону на самом деле стоят куда как более серьезные категории. А можно все-таки попытаться увидеть за этим куда как более крупную идею.Детали нынешнего батального полотна, где Россия защищает ценности, составляющие суть национальной цивилизации, имеют значение. Как имеют значение и слова, которые произносят, чтобы сформулировать, в чем смысл и идея сегодняшнего столкновения цивилизаций.Гаспарян: зачем мир объявил войну Пушкину и всей русской культуре — видео >>И не меньшее значение, как сегодня можно утверждать это с уверенностью, имеет позиция тех, кто культурой занимается и кто смыслы существования культуры формулирует.Наверное, именно поэтому обстрелы русской культуры ее противники начали с того, что потребовали в ультимативной форме от вершинных имен "сформулировать и обозначить отношение к происходящему". Сильные — не прогнулись.Дальше, после полагающейся медийной артподготовки, на авансцену вытащили пехоту. Мы все стали свидетелями того, как те, кто, как мы думали, в пространстве русской культуры жили, и жили чрезвычайно комфортабельно, кто получил все имеющиеся возможные бенефиции во всех их формах, оказывается, эту культуру и презирали, и одновременно — ненавидели.Если внимательно прослушать многочисленные заявления нынешних отрицателей русской культуры, то станет ясно следующее.Современные бомбисты-нигилисты (имена их тут неважны, поскольку идея едина) полагают: русская культура должна быть уничтожена (или отменена) потому, что она "не сумела воспринять систему ценностей мелкого буржуа". Главная претензия, конечно, предъявляется литературе и ее "имперской сути".Если глянуть чуть дальше и копнуть чуть глубже, то ответ на претензию и обиды бомбистов-нигилистов приходит очень быстро: в очень большой степени русская литература создавалась русскими же военными. Если проще — русской аристократией, поскольку аристократия (дворянство, так нам проще определить этот социальный слой) служила в армии.Военными были поэты и прозаики, от Дениса Давыдова — к Михаилу Лермонтову (Михаил Юрьевич, конечно, не любил "голубые мундиры" жандармов, но личной храбростью в бою обладал невероятной), битвы прошел, разумеется, как все мы знаем, и награжден за свой воинский путь Лев Толстой. Военным был Афанасий Фет. Военврачом, сражавшимся с турками, а потом участвовавшим в подавлении восстания в Польше, был создатель "Толкового словаря живого великорусского языка" Владимир Даль. Окончивший Морской кадетский корпус и получивший звание мичмана.Кадровым военным был и Александр Куприн. Да, мы в курсе про рассказанные им "свинцовые мерзости жизни" в повести "Поединок", но талант писателя не отменяет честности исполнения армейского долга, как бы ни хотелось обратного бомбистам-нигилистам.Итальянский певец Пупо исполнил советский хит в поддержку России — видео >>Гумилев, расстрелянный большевиками, был блестящим офицером, награжденным двумя Георгиевскими крестами. Оба раза — за личное мужество и отвагу.Даже тончайший Александр Вертинский до всех "бананово-лимонных сингапуров" прошел фронт, будучи военным санитаром и служа на передовой.Все войны и военные беды, с ними связанные, давали русской культуре — в отличие, кстати, от культуры западной — мощный импульс для развития и для движения вверх. Всякое испытание на излом и на способность русских к жертвенности "не щадя живота своего" приводило к невероятному расцвету литературы.В любом веке.И вот тридцать лет назад этой культуре и этой литературе предложили, как сегодня в определенной среде модно говорить, сменить оптику.Занявшись, так сказать, возделыванием личного — во всех отношениях — хозяйства.Культура — та, что хранима народом — не поддалась. Литература — в ее высоких образцах общественного служения (а не в тех, что осыпаются окололитературными наградами) — устояла.Поэтому сегодня в группах производства как бы культурной как бы продукции главенствуют настроения пораженцев. Еще бы: угрохать столько сил и столько средств, чтобы перевоспитать народ так, чтобы тому наличие в обязательном порядке теплых сортиров как символов свободы, демократии и прогресса стало бы важнее самого существования страны, — и все без толку. Народ так и не пожелал "трансформироваться" в мелкого буржуа, предпочтя остаться ратником.На самом деле две цивилизации — аристократическая, но не в смысле происхождения, а по отношению к стране, своим корням и долгу, и цивилизация лавочников с их вечными требованиями мелких торгашей о спокойствии, "предсказуемости" и бытовых удобствах — столкнулись, чтобы не просто померяться силой, а чтобы самим для себя выяснить собственную крепость.Полем этой битвы стали сердца и души.Война с русской культурой, пусть и названная "отменой" (чтобы и пафос снизить, и уменьшить в общественном сознании масштаб проблемы), затеяна, чтобы русским запретить художественное высказывание, если и когда это высказывание не соответствует прописям и канонам, утвержденным теми же мелкими лавочниками.Сможет ли Прибалтика "победить" русскую культуру и День Победы — видео >>Там, где проблема — отсутствие средств гигиены или "прав меньшинств", высказывание позволено, позволяется и позволяться будет. А там, где речь идет о долге, совести, жертвенности и самопреодолении, высказываться запрещено.Это, если хотите, поединок между "Дамским счастьем" и "Анной Карениной", перешедший на иной, гораздо более жесткий уровень.Кому платья и "счастье в личной жизни", а кому — тяжкий путь осознания происходящего.Полагать, что платья в неограниченном количестве спасают от "оскотинивания и варварства", на самом деле большая ошибка. Ведь именно мелкие лавочники в одной европейской стране — и не так уж давно — создали такую невиданную в своем варварстве диктатуру, что шрамы от ее уничтожения наша жизнь и наш народ несет до сих пор.В час мужества, пробивший на наших часах, мы понимаем, что, вступив в этот бой, мы не имеем права его проиграть. Поскольку на весах лежит судьба нашей культуры. Наш общий долг — ее сберечь и не дать ни сегодня, ни завтра, ни тем более послезавтра в обиду.Сохраняя культуру, в основе которой — чистая совесть и чувство долга, защищая ее — сегодня — мы сами себе даем гарантии, что русское слово и русская цивилизация будет жить. Спокойно и бережно. Завтра, послезавтра — и в вечности.

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2022

Елена Караева https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

Елена Караева https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

запад, культура