https://uz.sputniknews.ru/20220502/bayden-prichinil-bolshe-vreda-chem-pyat-xudshix-prezidentov-ssha--tramp-24324561.html

Байден причинил больше вреда, чем "пять худших президентов США" — Трамп

Байден причинил больше вреда, чем "пять худших президентов США" — Трамп

Трамп также возложил на своего преемника-демократа ответственность за события на Украине.

2022-05-02T14:33+0500

2022-05-02T14:33+0500

2022-05-02T14:36+0500

в мире

дональд трамп

джо байден

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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Экс-глава Белого дома Дональд Трамп резко высказался о действующем американском лидере Джо Байдене.Трамп заявил, что Байден причинил США больше вреда, чем "пять худших президентов страны". При этом сделал он это менее чем за полтора года, считает бывший глава Белого дома.Об этом Трамп заявил в ходе митинга своих сторонников в штате Небраска.Он также обвинил Байдена в причастности к событиям на Украине. То, во что вылилась ситуация, может иметь катастрофические последствия для всего мира, включая новую мировую войну, считает Трамп.Ранее Трамп заявил, что нынешний глава Белого дома Джо Байден убил "американскую мечту".Читайте также:

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дональд трамп, джо байден