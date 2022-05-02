https://uz.sputniknews.ru/20220502/chinovniki-i-jiteli-stolitsy-vmeste-ustanovyat-skameyki-i-urny-24328201.html
Чиновники и жители столицы вместе установят скамейки и урны
Чиновники и жители столицы вместе установят скамейки и урны
Они появятся в самых "горячих" точках города. Высказать свои предложения могут все жители столицы.
2022-05-02T17:57+0500
2022-05-02T17:57+0500
2022-05-02T17:57+0500
общество
ташкент
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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Хокимият Ташкента и Главное управление города по благоустройству предлагает жителям столицы вместе выбрать места для установки скамеек и урн. Об этом сообщает пресс-служба хокимията.Как это сделатьСпециальный раздел портала "Xalq Nazorati" собирает от горожан предложения по локациям для установки скамеек и урн.Заявка подается в два этапа: сперва необходимо отправить фото предполагаемого места, затем отправить его локацию.Все предложения рассмотрят с учетом пожеланий других горожан. Отмечается, что скамейки и урны установят в самых "горячих" точках.Напомним: президент Шавкат Мирзиёев поставил перед хокимиятом Ташкента задачу — привлечь в столицу еще 1 млн. туристов.Для этого запустят специальную программау "пакет услуг на $1000", в рамках которой создадут или организуют:Также на днях в хокимияте Ташкента предложили построить специальный полигон для дрифта и автогонок, где можно будет проводить международные соревнования.
ташкент
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент
Чиновники и жители столицы вместе установят скамейки и урны
Они появятся в самых "горячих" точках города. Высказать свои предложения могут все жители столицы.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Хокимият Ташкента и Главное управление города по благоустройству предлагает жителям столицы вместе выбрать места для установки скамеек и урн.
Об этом сообщает пресс-служба хокимията.
Как это сделать
Специальный раздел портала "Xalq Nazorati
" собирает от горожан предложения по локациям для установки скамеек и урн.
Заявка подается в два этапа: сперва необходимо отправить фото предполагаемого места, затем отправить его локацию.
Все предложения рассмотрят с учетом пожеланий других горожан. Отмечается, что скамейки и урны установят в самых "горячих" точках.
Напомним: президент Шавкат Мирзиёев поставил перед хокимиятом Ташкента задачу — привлечь в столицу еще 1 млн. туристов.
Для этого запустят
специальную программау "пакет услуг на $1000", в рамках которой создадут или организуют:
современный круглогодичный аквапарк и другие тематические парки;
минимум пять круглосуточных гастрономических и торговых улиц;
живые концерты в ресторанах и отелях, общественных местах;
шоу под открытым небом (танцевальные, музыкально-танцевальные программы) и фестивали (цветов, гастрономический, мороженого, оперный).
Также на днях в хокимияте Ташкента предложили
построить специальный полигон для дрифта и автогонок, где можно будет проводить международные соревнования.