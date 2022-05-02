https://uz.sputniknews.ru/20220502/chinovniki-i-jiteli-stolitsy-vmeste-ustanovyat-skameyki-i-urny-24328201.html

Чиновники и жители столицы вместе установят скамейки и урны

Чиновники и жители столицы вместе установят скамейки и урны

Они появятся в самых "горячих" точках города. Высказать свои предложения могут все жители столицы.

2022-05-02T17:57+0500

2022-05-02T17:57+0500

2022-05-02T17:57+0500

общество

ташкент

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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Хокимият Ташкента и Главное управление города по благоустройству предлагает жителям столицы вместе выбрать места для установки скамеек и урн. Об этом сообщает пресс-служба хокимията.Как это сделатьСпециальный раздел портала "Xalq Nazorati" собирает от горожан предложения по локациям для установки скамеек и урн.Заявка подается в два этапа: сперва необходимо отправить фото предполагаемого места, затем отправить его локацию.Все предложения рассмотрят с учетом пожеланий других горожан. Отмечается, что скамейки и урны установят в самых "горячих" точках.Напомним: президент Шавкат Мирзиёев поставил перед хокимиятом Ташкента задачу — привлечь в столицу еще 1 млн. туристов.Для этого запустят специальную программау "пакет услуг на $1000", в рамках которой создадут или организуют:Также на днях в хокимияте Ташкента предложили построить специальный полигон для дрифта и автогонок, где можно будет проводить международные соревнования.

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