https://uz.sputniknews.ru/20220427/kakie-turisticheskie-izmeneniya-proizoydut-v-tashkente-k-2023-godu-24231862.html

Какие "туристические" изменения произойдут в Ташкенте к 2023 году

Какие "туристические" изменения произойдут в Ташкенте к 2023 году

Столицу ждут культурные нововведения. Все подробности — в материале.

2022-04-27T09:57+0500

2022-04-27T09:57+0500

2022-04-27T09:57+0500

общество

ташкент

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поставил перед хокимиятом Ташкента задачу — привлечь в столицу еще 1 млн. туристов. В этом поможет специальная программа "пакет услуг на $1000". Властям столицы поручили создать или организовать:Также президент поручил до 1 октября совместно с зарубежными специалистами приступить к работе по обновлению экспозиций музеев "истории Темуридов" "истории Узбекистана", а также музеев природы в соответствии с современными требованиями.Помимо этого, будет организован Гастробазар и Ташкентский международный кинофестиваль.Министерство культуры также организует июньский театр кукол в Ташкенте, Фестиваль национальных инструментов в Гулистане и Международный энофестиваль в ташкентской области.Ранее Мирзиёев определил новые условия для развития туризма в Узбекистане. В стране появятся дополнительные авиа-, железнодорожные и автобусные маршруты, будут введены скидки и другие удобства для туристов.Читайте также:

ташкент

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ташкент