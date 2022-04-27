https://uz.sputniknews.ru/20220427/kakie-turisticheskie-izmeneniya-proizoydut-v-tashkente-k-2023-godu-24231862.html
Какие "туристические" изменения произойдут в Ташкенте к 2023 году
Какие "туристические" изменения произойдут в Ташкенте к 2023 году
Столицу ждут культурные нововведения. Все подробности — в материале.
2022-04-27T09:57+0500
2022-04-27T09:57+0500
2022-04-27T09:57+0500
общество
ташкент
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поставил перед хокимиятом Ташкента задачу — привлечь в столицу еще 1 млн. туристов. В этом поможет специальная программа "пакет услуг на $1000". Властям столицы поручили создать или организовать:Также президент поручил до 1 октября совместно с зарубежными специалистами приступить к работе по обновлению экспозиций музеев "истории Темуридов" "истории Узбекистана", а также музеев природы в соответствии с современными требованиями.Помимо этого, будет организован Гастробазар и Ташкентский международный кинофестиваль.Министерство культуры также организует июньский театр кукол в Ташкенте, Фестиваль национальных инструментов в Гулистане и Международный энофестиваль в ташкентской области.Ранее Мирзиёев определил новые условия для развития туризма в Узбекистане. В стране появятся дополнительные авиа-, железнодорожные и автобусные маршруты, будут введены скидки и другие удобства для туристов.Читайте также:
ташкент
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MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент
Какие "туристические" изменения произойдут в Ташкенте к 2023 году
Столицу ждут культурные нововведения. Все подробности — в материале.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поставил перед хокимиятом Ташкента задачу — привлечь в столицу еще 1 млн. туристов.
В этом поможет специальная программа "пакет услуг на $1000".
Властям столицы поручили создать или организовать:
современный круглогодичный аквапарк и другие тематические парки;
минимум пять круглосуточных гастрономических и торговых улиц;
живые концерты в ресторанах и отелях, общественных местах;
шоу под открытым небом (танцевальные, музыкально-танцевальные программы) и фестивали (цветов, гастрономический, мороженого, оперный).
Также президент поручил до 1 октября совместно с зарубежными специалистами приступить к работе по обновлению экспозиций музеев "истории Темуридов" "истории Узбекистана", а также музеев природы в соответствии с современными требованиями.
Помимо этого, будет организован Гастробазар и Ташкентский международный кинофестиваль.
Министерство культуры также организует июньский театр кукол в Ташкенте, Фестиваль национальных инструментов в Гулистане и Международный энофестиваль в ташкентской области.
Ранее Мирзиёев определил
новые условия для развития туризма в Узбекистане. В стране появятся дополнительные авиа-, железнодорожные и автобусные маршруты, будут введены скидки и другие удобства для туристов.