https://uz.sputniknews.ru/20220502/gasparyan-evropeytsy-lishayutsya-blag-tsivilizatsii--video-24316687.html

Гаспарян: европейцы лишаются благ цивилизации — видео

Гаспарян: европейцы лишаются благ цивилизации — видео

Киев меняет муку на патроны, ЕС переживает небывалую инфляцию, Херсон перешел на рубли. О главном за последние дни рассказал политолог Армен Гаспарян.

2022-05-02T09:02+0500

2022-05-02T09:02+0500

2022-05-02T09:02+0500

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мука

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Западные страны ввели санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Новые ограничения коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий.Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.Читайте также:Spiegel: ЕС придется остановить промышленность для отказа от газа России >>

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