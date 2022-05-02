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Гаспарян: европейцы лишаются благ цивилизации — видео
Гаспарян: европейцы лишаются благ цивилизации — видео
Киев меняет муку на патроны, ЕС переживает небывалую инфляцию, Херсон перешел на рубли. О главном за последние дни рассказал политолог Армен Гаспарян.
2022-05-02T09:02+0500
2022-05-02T09:02+0500
2022-05-02T09:02+0500
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Западные страны ввели санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Новые ограничения коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий.Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.Читайте также:Spiegel: ЕС придется остановить промышленность для отказа от газа России >>
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ес, инфляция, рубль, киев, патрон, мука, видео
Гаспарян: европейцы лишаются благ цивилизации — видео
Киев меняет муку на патроны, ЕС переживает небывалую инфляцию, Херсон перешел на рубли — главном за последние дни рассказал политолог Армен Гаспарян.
Западные страны ввели санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Новые ограничения коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий.
Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.