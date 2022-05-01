https://uz.sputniknews.ru/20220501/spiegel-es-pridetsya-ostanovit-promyshlennost-dlya-otkaza-ot-gaza-rossii-24307699.html

Spiegel: ЕС придется остановить промышленность для отказа от газа России

Spiegel: ЕС придется остановить промышленность для отказа от газа России

Издание отметило, что у Европы не получится ничем компенсировать отказ от российского газа.

2022-05-01T11:58+0500

2022-05-01T11:58+0500

2022-05-01T11:58+0500

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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Евросоюз сможет запастись газом к зиме без поставок из России, только полностью отключив промышленность.Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.В статье подчеркивается, что недавние заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о готовки к отказу от российского газа — "слишком красивые, чтобы быть правдой". Европейские специалисты отметили: чтобы на 63% заполнить газовые резервуары к 1 августа без российского участия, нужно "уже сейчас и до конца июля отключить от газа все металлургические, химические и цементные заводы в ЕС, а также остановить все газовые электростанции".Чтобы пережить следующий зимний сезон, Европе необходимо наполнить газовые хранилища на 80% к 1 ноября. Это, по мнению Der Spiegel, возможно только при одном условии: если страны ЕС прекратят снабжать газом промышленность в течение октября."Газпром" отменил поставки газа в Болгарию и Польшу за отказ платить в рублях >>Издание добавило, что отказ ЕС от российского газа не получится компенсировать ни дополнительными поставками из Норвегии, Алжира или Азербайджана, ни дальнейшим увеличением импорта сжиженного природного газа (СПГ).Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на осведомленные источники о готовности энергетических компаний Германии, Австрии, Венгрии и Словакии платить за российский газ в рублях.Напомним: президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.Если Россия не получит оплату, действующие контракты по газу будут остановлены, пообещал Путин.Россия на данный момент поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.Читайте также:

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