https://uz.sputniknews.ru/20220502/mirziyoev-pozdravil-uzbekistantsev-s-ramadan-xayitom-24318899.html

Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Рамадан хайитом

Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Рамадан хайитом

С чем президент обратился к населению и что пожелал, читайте в материале.

2022-05-02T10:31+0500

2022-05-02T10:31+0500

2022-05-02T10:31+0500

общество

шавкат мирзиёев

священный месяц рамадан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/06/23171066_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_354478f6ca71291a4ce0f583f3cf2c4b.jpg

ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил граждан Узбекистана с праздником Рамадан хайит.Глава государства отметил, что этот праздник, который на протяжении столетий почитается как великая духовная ценность, символ доброты, милосердия и гуманизма, занимает все более прочное место в жизни Узбекистана. Мирзиёев подчеркнул, что "в нынешнем году Рамазан хайит проходит в историческое время". Президент отметил, что масштабные реформы, проходящие в стране, вышли на очень высокий уровень.В последние годы власти уделяют большое внимание в том числе восстановлению религиозных ценностей, изучению научно-духовного наследия Узбекистана.Объявлено время праздничного намаза в Рамадан хайит >>"Ярким подтверждением этого служит благоустройство таких святынь, как места захоронения семи великих пиров-суфиев в Бухаре, мавзолей Имама Термези в Сурхандарьинской области, мемориальные комплексы – Абул Муина Насафи в Кашкадарьинской и Занги-ота в Ташобласти, Султон Увайс Карани в Намангане, Сузук-ота в Ташкенте", — добавил президент.Кроме того, ведутся работы по строительству и благоустройству в высшем медресе Мир Араб в Бухаре, мемориальном комплексе Имама Бухари в Самарканде, Центре исламской цивилизации в столице.Мирзиёев отметил, что в этом году можно совершить хадж и умру.Президент также не обошел стороной и глобальные события в мире: он призвал узбекистанцев быть бдительным и внимательным.По его словам, в Узбекистане необходимо укреплять стабильность, атмосферу взаимного уважения и согласия, стремиться к прогрессу, опираясь на национальные ценности.Большое внимание важно уделять воспитанию молодежи, добавил Мирзиёев. По его словам, самые большие богатства в мире — это знания и воспитание.Президент поздравил всех мусульман дальнего и ближнего зарубежья с Рамадан хайитом, пожелал мира, прогресса и процветания.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шавкат мирзиёев, священный месяц рамадан